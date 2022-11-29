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高雄2騎士把司機打到頭破血流 動手原因竟是貨車轉彎釀禍

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

台中38歲曹姓男子昨駕駛大貨車，疑因車輛轉彎時，險擦撞兩名男騎士，引起對方心生不滿，尾隨並待曹男下車後，上前將人打得頭破血流後逃離。警獲報於3小時內，將動手的2人逮捕，並朝傷害及違反社會秩序維護法等罪偵辦。

這起案件發生於昨晚10時29分許，曹男駕駛大貨車，停在楠梓區興楠路高雄高等行政法院前，準備要下車吃消夜，未料，突遭2名男子毆打，造成頭部及手部多處受傷。

警獲報到場，動手的2人已逃離現場，現場只剩頭部多處流血的曹男蹲坐在地，協助他送醫治療，所幸並無生命危險，隨即展開查緝。

經查，動手的2人，分別為27歲葛姓男子及26歲黃姓男子，與受害的曹男並不認識。

衝突起因，疑昨晚9時30分許，曹男車輛行經楠陽路要左轉鳳楠路險擦撞對方，才會引發葛、黃兩人心生不滿，接著尾隨貨車，待司機下車便上前動手打人。

警方於3小時內，將葛男、黃男查緝到案，將人依法函送，並朝傷害及違反社會秩序維護法等罪偵辦。

警方獲報將人逮捕到案。記者陳弘逸／翻攝
警方獲報將人逮捕到案。記者陳弘逸／翻攝
台中38歲曹姓男子因行車糾紛遭２名騎士打得頭破血流。圖／取自記者爆料網
台中38歲曹姓男子因行車糾紛遭２名騎士打得頭破血流。圖／取自記者爆料網

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