男子洩憤摔杯丟盤女友報警 從滿屋玻璃碎片中將他救出

雲林縣東勢鄉許姓男子，因與女友意見不合，大鬧情緒，回到自己住處飲酒洩憤，並摔杯丟碗發洩情緒，整屋到處都是玻璃碎片，女友打電話給他，發現他情緒極度不好，擔心發生事情，打電話報警並一起到男友住處，進屋發現他躺在玻璃碎片中，身上流血，警方趕緊安撫情緒並將他送醫，幸無大礙。

台西分局安南派出所昨天傍晚接獲一名女子報案，她指自己與男友因意見不合有爭吵，怕他發生危險向警察求助，警員李堯棟、陳玠甫立即前往處理。

女子說，43歲的許姓男友平常會飲酒，喝了酒有時會控制不住情緒，摔物品發洩情緒，昨天下午男友來到她的住處商量事情，雙方因對事情的處理方式，意見分歧，許男情緒大受影響生氣離開，她很擔心男友又會像以前一生氣就會在家中摔東西發洩情緒而受傷。

女子事後打電話想安撫男友，但電話沒接，心一急才向員警求救，女子陪同警方到許男在安南村的家中，一進屋就看到屋內地面都是被摔破的玻璃杯及碗筷碎片，一片狼藉，男子坐在玻璃碎片中，身上幾處被割傷流血，員警立即安撫情緒並通知救護車前來協助送醫，化解一場酒後情緒危險。

台西分局長黃念生提醒民眾，遇不順心的事，更須保持心平氣和，先處理好自己情緒再處理事情，必要時可尋求相關單位協助或調解，避免醫時失控發生憾事，同時也提醒飲酒過量，有害健康，酒後不開車，安全有保障。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康