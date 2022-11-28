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影／騎單車竊銅線跑贏被害人 下秒馬上被警騎機車逮住

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區有1名林姓竊盜通緝犯，日前騎單車偷竊銅線逃過被害人奔跑追逐，後來躲在公園，沒想到警察竟然追過來，他拔腿狂奔再度逃跑，恰巧1名婦人騎機車經過，員警情急之下徵用婦人的機車去追，嫌犯2條腿當然跑不贏2個輪子，當場被逮。

警方22日晚間10時45分接獲報案趕抵三重區自強路二段，報案人焦急說明，他家門前放了1袋價值約4千元的銅線，剛剛被人偷拿，他大聲喝斥，小偷卻拎起銅線跳上單車迅速騎行逃逸。

報案人奔跑一路緊追至重陽路四段，小偷已失去蹤影，贓物和單車被隨手扔在路旁。員警研判竊嫌應該尚未走遠，立即調閱監視器鎖定特徵擴大搜尋，過沒多久，厚德派出所警員施韋晴便在三張公園發現53歲林嫌，盤查確認身分是竊盜通緝犯。

未料林嫌趁隙一個轉身拔腿狂奔，警員施韋晴也跟著快跑追去，這時剛好有1名婦人騎機車路過，施韋晴馬上向婦人借用機車追緝，很快便攔下林嫌壓制逮捕，帶回派出所詢後依通緝案件及竊盜罪嫌等移送地檢署。

竊嫌偷竊銅線失風，逃逸途中將贓物棄置路旁。記者林昭彰／翻攝
竊嫌偷竊銅線失風，逃逸途中將贓物棄置路旁。記者林昭彰／翻攝
支援警網趕抵，將林姓竊嫌上銬帶回派出所。記者林昭彰／翻攝
支援警網趕抵，將林姓竊嫌上銬帶回派出所。記者林昭彰／翻攝
竊嫌騎單車逃給被害人追，途中將單車棄置路旁。記者林昭彰／翻攝
竊嫌騎單車逃給被害人追，途中將單車棄置路旁。記者林昭彰／翻攝
員警徵用路過機車去追小偷，迅速攔下竊嫌。記者林昭彰／翻攝
員警徵用路過機車去追小偷，迅速攔下竊嫌。記者林昭彰／翻攝

單車 通緝 竊盜 機車騎士

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