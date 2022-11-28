影／女從陸橋疑墜落國道3號車道 送醫急救斷6根骨折

33歲林姓女子今天疑從台中市清水區一座陸橋墜落，掉在高速公路上，身體多處受傷，送醫急救，國道警察正調查她墜落原因中。

國道警方表示，今天上午11點13分獲報，國道3號北向174公里有人墜落，33歲林女從上方陸橋墜落，掉在約4層樓高的高速公上，躺在國道車道上，救護車抵達將傷者送至梧棲童綜合醫院救護。

事發經過及原因仍待進一步調查釐清，國道公路警察局第七公路警察大隊呼籲民眾，國道車速快危險性高，民眾不應隨意從任何地方擅入國道主線，以維護自身安全。