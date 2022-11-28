寵物龍貓遭飼主前男友打屁股30秒亡 男賠償和解緩起訴

「因為他們在直播的世界裡，還有聲音...」過去台灣人對外籍移工的印象總是推著老人、到公園與其他移工聚集聊天的樣貌，隨著科技的轉變，移工的生活和娛樂有了變化。我們常看到這群來自東南亞的外籍移工，拿著手機、沉浸在自己直播的世界裡，與網友和家人互動，這樣的畫面也漸漸成為台灣移工圈的特殊光景。為什麼直播和移工的生活密不可分？

2022-11-28 09:23