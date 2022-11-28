寵物龍貓遭飼主前男友打屁股30秒亡 男賠償和解緩起訴
林姓女子飼養俗稱「龍貓」的特殊寵物絨鼠，不料取名「咕寶」的龍貓，慘遭前男友賴姓男子打屁股致死。賴男辯稱，當時龍貓跳起來噴尿，不爽輕打屁股。檢方認定賴男犯故意傷害動物致死罪，但考量賴男事後認錯、和解賠償，給予緩起訴處分，上法治教育4小時。
絨鼠外表圓滾滾毛絨絨，俗稱「龍貓」其特性移動速度快，且是跳高高手。林女至少飼養2隻龍貓，放在賴男住處飼養，不料今年6月10日下午2時許，龍貓持續跳躍，賴男盛怒之下一手抓起龍貓，另一手用力拍打龍貓屁股持續約30秒，導致龍貓死亡。林女接獲寵物驟逝噩耗，查看監視器發現賴男施暴提告，事後將寵物遺體交給出寵物殯葬業者火化。
賴男供稱，當時龍貓跳起來噴尿，才會生氣打龍貓屁股，他輕輕打不至於致死。檢方認定，賴男犯動物保護法第25條第1款故意傷害動物致死罪，考量賴男一時失慮犯行，犯後認罪深表悔悟，且和林女達成和解賠償損失，同意檢察官緩起訴。全案檢方偵結以緩起訴處分，緩起訴期間1年，須完成法制教育4小時。
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