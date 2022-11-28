錢包放機車置物箱遭竊萬元 淡水警方鎖定竊嫌身分

新北市淡水區1名22歲女子，昨天發現自己停放重建街巷內機車的椅墊被開過，放在置物箱的錢包遭竊，損失約1萬元。警方獲報調閱監視器，發現是1名男子所為，疑為常在附近活動的街友，已鎖定身分循線追緝中。

女車主昨天下午3時許準備騎車時，發現放椅墊下方置物箱的錢包遭竊，立即報警調閱監視器，發現是1名身穿黑色衣褲的男子，當天上午11時許徒步經過重建街，沿路伸手隨意試開路邊停放每輛機車的椅墊。