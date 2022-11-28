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錢包放機車置物箱遭竊萬元 淡水警方鎖定竊嫌身分
新北市淡水區1名22歲女子，昨天發現自己停放重建街巷內機車的椅墊被開過，放在置物箱的錢包遭竊，損失約1萬元。警方獲報調閱監視器，發現是1名男子所為，疑為常在附近活動的街友，已鎖定身分循線追緝中。
女車主昨天下午3時許準備騎車時，發現放椅墊下方置物箱的錢包遭竊，立即報警調閱監視器，發現是1名身穿黑色衣褲的男子，當天上午11時許徒步經過重建街，沿路伸手隨意試開路邊停放每輛機車的椅墊。
其中1輛機車的椅墊很輕鬆被開啟，男子從置物箱取出包包立刻離開，不到3分鐘又折返，再度打開機車椅墊，疑似將物品放進去後轉身走遠。警方發現該名男子疑為附近街友，但因為他居無定所，將加強查訪，依竊盜罪嫌偵辦。
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