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錢包放機車置物箱遭竊萬元 淡水警方鎖定竊嫌身分

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區1名22歲女子，昨天發現自己停放重建街巷內機車的椅墊被開過，放在置物箱的錢包遭竊，損失約1萬元。警方獲報調閱監視器，發現是1名男子所為，疑為常在附近活動的街友，已鎖定身分循線追緝中。

女車主昨天下午3時許準備騎車時，發現放椅墊下方置物箱的錢包遭竊，立即報警調閱監視器，發現是1名身穿黑色衣褲的男子，當天上午11時許徒步經過重建街，沿路伸手隨意試開路邊停放每輛機車的椅墊。

其中1輛機車的椅墊很輕鬆被開啟，男子從置物箱取出包包立刻離開，不到3分鐘又折返，再度打開機車椅墊，疑似將物品放進去後轉身走遠。警方發現該名男子疑為附近街友，但因為他居無定所，將加強查訪，依竊盜罪嫌偵辦。

錢包遭竊的被害人將監視器拍到竊嫌模樣上傳臉書社團協尋。圖／取自臉書細說淡水
錢包遭竊的被害人將監視器拍到竊嫌模樣上傳臉書社團協尋。圖／取自臉書細說淡水
監視器拍到黑衣男子打開路旁機車椅墊，疑似竊取置物箱內錢包。圖／取自臉書細說淡水
監視器拍到黑衣男子打開路旁機車椅墊，疑似竊取置物箱內錢包。圖／取自臉書細說淡水

監視器 街友

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