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失智翁捷運迷失獲助欲給2千酬謝 警急拒「我們做功德的」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

一名8旬老翁日前搭乘台北捷運時於捷運站內迷失方向，捷運警察隊接獲通報後即刻趕到現場關還詢問，發現老翁身上有一張關鍵字條，才順利聯繫到家屬，老翁一見到女兒瞬間激動落淚。為感激協助，老翁還請女兒拿2000元給警察，警員見狀後一再強調「母湯啦，我們做功德的」，老翁才放棄。

捷警表示，警員莊世昌、張博揚日前擔服守望勤務時，接獲通報民權西路站疑似有失智老人，到場了解後，發現一名8旬老翁在捷運站內來回踱步，沒有刷票卡就跟著人群出站，員警見老翁神情焦急、眼眶泛淚，趕緊安撫情緒並將其帶至後勤室照護。

在檢查老翁身上所攜物品時，發現有一張寫有「Help」及聯絡方式的字條，這才順利連絡上老翁女兒，而老翁見到女兒趕到後瞬間落下淚水；女兒表示父親住在淡水，應是思念家人才獨自搭乘捷運，卻不小心迷失方向，好險有警員幫忙。

在警員陪同老翁等車時，老翁為感激警方的熱心協助，竟請女兒拿出2000元給警員，員警見狀後即刻制止老翁，並一再強調「母湯啦，我們做功德的」，不能收錢，老翁這才放棄，並對靜芳積極服務的態度再次表達感謝。

捷警分析，長者迷途協尋原因包含失智、走散、迷路及精神障礙等，呼籲家中有高齡失智長者，外出時盡量由家人陪伴，並記得隨身配戴名牌、身分證明文件或電話號碼，以便即時提供聯繫資訊迅速協尋家屬；也可至直轄縣市警察局各分局偵查隊申請建立指紋檔，方便警員第一時間能確認走失者身分。

捷警在捷運民權西路站發現迷失方向的8旬失智翁，所幸發現關鍵字條順利聯繫家屬。圖／北市捷警提供
捷警在捷運民權西路站發現迷失方向的8旬失智翁，所幸發現關鍵字條順利聯繫家屬。圖／北市捷警提供
捷警在捷運民權西路站發現迷失方向的8旬失智翁，所幸發現關鍵字條順利聯繫家屬。圖／北市捷警提供
捷警在捷運民權西路站發現迷失方向的8旬失智翁，所幸發現關鍵字條順利聯繫家屬。圖／北市捷警提供
捷警在捷運民權西路站發現迷失方向的8旬失智翁，所幸發現關鍵字條順利聯繫家屬。圖／北市捷警提供
捷警在捷運民權西路站發現迷失方向的8旬失智翁，所幸發現關鍵字條順利聯繫家屬。圖／北市捷警提供

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