高雄老翁衛生褲裡藏錢遭竊 報警後竟在這裡找到了

高雄燕巢一名七旬陳姓老翁，日前因為腰椎不適到義大醫院就診，準備1萬4000元現金要支付醫療費用，並將錢藏在內褲中，不料住院一個晚上，隔天竟發現藏在內褲中的萬元現金不翼而飛，心急立即報警，警方到場正要協助搜找，老翁卻高呼在褲管中找到滑落的錢財，烏龍一場。

岡山分局鳳雄派出所24日上午7時許接獲報案，在義大醫院住院的陳姓老翁表示自己藏在內褲裡的1萬4000元現金不見了，警方立即趕抵現場。

警方到場見陳姓老翁在病房裡四處找尋自己遺失的錢財，並向警方表示懷疑為同房病友竊取，緊接著直接在員警面前脫下自己的外褲，向警方示意內褲裡空無一物。

當員警準備調閱周遭監視器及訪查相關人員時，卻聽見老翁大喊「找到了！找到了！」接著從自己的外褲褲管中取出自內褲滑落的鈔票。

原來老翁睡覺翻身時，不小心讓鈔票滑落褲管卻毫無察覺，直到員警請老翁再次仔細查找，才赫然發現褲管內的一疊現金，虛驚一場。