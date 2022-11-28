快訊

謝國樑擬送5萬輛電動機車 環保署：可自行籌措財源

直播／指揮中心不再每天開？ 王必勝下午2時主持記者會

選舉是有錢人的遊戲？律師：收選舉保證金不合理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄老翁衛生褲裡藏錢遭竊 報警後竟在這裡找到了

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

高雄燕巢一名七旬陳姓老翁，日前因為腰椎不適到義大醫院就診，準備1萬4000元現金要支付醫療費用，並將錢藏在內褲中，不料住院一個晚上，隔天竟發現藏在內褲中的萬元現金不翼而飛，心急立即報警，警方到場正要協助搜找，老翁卻高呼在褲管中找到滑落的錢財，烏龍一場。

岡山分局鳳雄派出所24日上午7時許接獲報案，在義大醫院住院的陳姓老翁表示自己藏在內褲裡的1萬4000元現金不見了，警方立即趕抵現場。

警方到場見陳姓老翁在病房裡四處找尋自己遺失的錢財，並向警方表示懷疑為同房病友竊取，緊接著直接在員警面前脫下自己的外褲，向警方示意內褲裡空無一物。

當員警準備調閱周遭監視器及訪查相關人員時，卻聽見老翁大喊「找到了！找到了！」接著從自己的外褲褲管中取出自內褲滑落的鈔票。

原來老翁睡覺翻身時，不小心讓鈔票滑落褲管卻毫無察覺，直到員警請老翁再次仔細查找，才赫然發現褲管內的一疊現金，虛驚一場。

岡山分局呼籲，個人重要財物務必妥善保管；任何問題請撥打110專線，警方將提供必要協助。

老翁衛生褲裡藏錢以為遭竊，最後竟在自己褲管裡找到。記者林品君／翻攝
老翁衛生褲裡藏錢以為遭竊，最後竟在自己褲管裡找到。記者林品君／翻攝

岡山 義大

延伸閱讀

抓到了！債務糾紛高雄男吃早餐被砍傷雙腳 凶嫌落網

高雄男無照酒駕又拒測吞18.9萬罰單 想脫產透天遭查封

高雄驚傳砍人案 男吃早餐被砍傷雙腳 凶嫌逃逸

高雄退休銀行員落投資詐騙圈套 砸200萬梭哈她救了他

相關新聞

抓到了！債務糾紛高雄男吃早餐被砍傷雙腳 凶嫌落網

高雄市小港區漢民路一家早餐店今天上午9時許傳出砍人事件，49歲陳姓男子正在店內吃早餐，62歲的夏姓男子持刀走入早餐店，大...

夫妻檔墜谷意外 女山友走白石吊橋意外墜落 夫為救她也掉入溪中失蹤

新竹縣尖石鄉昨天發生登山夫妻檔墜谷意外，一團來自台北的登山團，在行經霞喀羅步道白石吊橋處時，其中一名女山友意外失足墜谷，...

移工怎麼都在直播？在台東南亞移工的生活側寫

「因為他們在直播的世界裡，還有聲音...」過去台灣人對外籍移工的印象總是推著老人、到公園與其他移工聚集聊天的樣貌，隨著科技的轉變，移工的生活和娛樂有了變化。我們常看到這群來自東南亞的外籍移工，拿著手機、沉浸在自己直播的世界裡，與網友和家人互動，這樣的畫面也漸漸成為台灣移工圈的特殊光景。為什麼直播和移工的生活密不可分？

到三清總道院參拜 婦人在遊覽車前蹲下綁鞋帶被撞死

75歲潘姓婦人今天到台中外埔三清總道院參拜，她蹲在遊覽車前綁鞋帶，司機開車疑因視線死角沒看到她，當場撞上婦人，送醫急救不...

影／桃園客運門夾女學生拖行手腳撕裂傷 網猛批太扯！

桃園市中壢區李姓女學生本月25日早上6時，搭中壢區中山東路三段的公車站牌前，搭乘桃園客運公車，不料公車車門突然關門，夾到...

影／台中工地吊車翻覆觸目驚心 警交管釐清責任

台中市西區五權西路一段一處工地，在今天中午傳出施工吊車翻覆的案件，有民眾上傳網路後，警方到場交管，釐清案發過程與責任。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。