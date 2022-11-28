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高雄老翁衛生褲裡藏錢遭竊 報警後竟在這裡找到了
高雄燕巢一名七旬陳姓老翁，日前因為腰椎不適到義大醫院就診，準備1萬4000元現金要支付醫療費用，並將錢藏在內褲中，不料住院一個晚上，隔天竟發現藏在內褲中的萬元現金不翼而飛，心急立即報警，警方到場正要協助搜找，老翁卻高呼在褲管中找到滑落的錢財，烏龍一場。
岡山分局鳳雄派出所24日上午7時許接獲報案，在義大醫院住院的陳姓老翁表示自己藏在內褲裡的1萬4000元現金不見了，警方立即趕抵現場。
警方到場見陳姓老翁在病房裡四處找尋自己遺失的錢財，並向警方表示懷疑為同房病友竊取，緊接著直接在員警面前脫下自己的外褲，向警方示意內褲裡空無一物。
當員警準備調閱周遭監視器及訪查相關人員時，卻聽見老翁大喊「找到了！找到了！」接著從自己的外褲褲管中取出自內褲滑落的鈔票。
原來老翁睡覺翻身時，不小心讓鈔票滑落褲管卻毫無察覺，直到員警請老翁再次仔細查找，才赫然發現褲管內的一疊現金，虛驚一場。
岡山分局呼籲，個人重要財物務必妥善保管；任何問題請撥打110專線，警方將提供必要協助。
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