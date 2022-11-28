夫妻檔墜谷意外 女山友走白石吊橋意外墜落 夫為救她也掉入溪中失蹤

示意圖。記者曾吉松／攝影 新竹縣尖石鄉昨天發生登山夫妻檔墜谷意外，一團來自台北的登山團，在行經霞喀羅步道白石吊橋處時，其中一名女山友意外失足墜谷，未料其夫為了救她，也掉入下方湍急的溪流當中，夫妻一死一失蹤，消防人員持續搜救。

據了解，發生墜谷意外的是71歲的沈姓婦人，她與69歲的郭姓丈夫，2人跟隨登山團到新竹登山，昨天上午從五峰鄉的步道入口進入後，一直到中午才在白石派出所休整，隨後又繼續出發往尖石方向。

一行人昨天下午在經過白石吊橋時，沈婦不慎失足從白石吊橋處摔落，郭翁為了救妻子，伸手拉她也掉到吊橋下，當場消失在薩克亞金溪湍急的溪水當中。

因為一行人彼此之間都保持前後距離，因此當其他團友聽見聲音回頭望時已經來不及，只見夫妻2人都摔落，沈婦躺在岸邊溪石上，郭翁卻不見蹤影。

新竹縣消防局已將沈婦遺體吊掛上岸，但郭翁疑被溪水沖到下游，消防人員仍在搜救當中；消防局表示，沈女遺體已由田埔分隊配合當地原住民青年運下登山口，不過失蹤的郭男仍要沿溪搜救。