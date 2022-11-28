影／桃園客運門夾女學生拖行手腳撕裂傷 網猛批太扯！

桃園市中壢區李姓女學生本月25日早上6時，搭中壢區中山東路三段的公車站牌前，搭乘桃園客運公車，不料公車車門突然關門，夾到李女雨傘及包包緊急拍打車身，竟遭公車拖行10公尺後跌倒受傷，家長在網路社群爆料，連日引起網友熱議批評。

警方今天下上午表示，李姓姓女學生（18歲）家屬已向警方報案、提出傷害告訴。桃園客運表示，會盡快與李姓女學生家屬協調相關理賠事宜。

警方表示，李姓女學生25日上午6時，在中壢區中山東路三段215號公車站牌前，李姓女學生搭乘桃客公車，公車門突然關門夾到李女雨傘及包包，李女當下吃驚立即拍打車身，遭公車拖行10公尺，司機警覺緊急停車、開啟車門，李姓女學生被甩開跌倒摔傷，造成左側前臂挫傷、手腳撕裂傷。

李女家屬調閱民間監視器畫面，當天下午打電話向桃園客運投訴事故，昨天向警方提出傷害告訴，警方表示，已受理李女家屬告訴及依法處理。桃園客運表示，會盡快與李女家屬協調理賠事宜。

李姓女學生家屬將女兒被桃客公車夾住拖行受傷畫面，自行調閱的監視器PO到網路社群，引起網友熱議批評，有網友紛紛批評，「司機都不用看照後鏡嗎」、「這個司機不適任」，有網友擔心說「好危險」，也有網友說希望「妹妹平安」。

桃園市府交通局表示，經查桃園客運公車司機行經中壢區該站牌處，未注意該女學生從後門上車隨即關門，造成女生手提物遭車門夾住，女生拉著被公車拖著跑約7秒鐘，其他乘客提醒司機緊急停車、讓女生上車。由於司機未注意民眾上下車安全導致乘客受傷，交通局會整理相關資料移請警方依道路交通安全管理處罰開單舉發。

桃園客運對此表示歉意，未來將會加強司機有關乘客上下車SOP的教育訓練，注意確認車內外狀況。