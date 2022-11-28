家賊難防 女兒偕前男友搬走母親42萬元金飾 下場慘了

嘉義市陳姓婦人住宅遭肖小入侵不但5萬多元現金遭竊，連置放價值42萬餘元金飾的保險箱也被竊賊整個搬走，陳婦急忙報案，警方一查，涉案的竟然是陳婦的女兒王女及楊姓前男友；嘉義地方院依竊盜罪處王女6月、楊男8月徒刑。

嘉義市陳姓婦人將保險箱以熱熔膠固定在臥室衣櫃角落，放心將金戒指8個、金項鍊3條、金手鍊1條（價值約42萬元）放在保險箱內，今年2月17日上午出門後中午返家發現房間的皮包內現金5萬5000元遭竊外，整個保險箱不翼而飛，她氣得急忙報案。

警方循線追查，發現和陳婦居住一起的年約22歲女兒王女涉嫌重大，王女到案後坦承是和年約25歲前男友楊男涉嫌分持水果刀、剪刀破壞熱熔膠一同犯案，楊男辯稱，只是幫忙王女搬保險箱，並不知道保險箱是誰的？警方偵訊後仍依法送辦，嘉義地檢署依竊盜罪嫌將2人提起公訴。

法院審理時，楊男仍辯稱，只是幫助王女，不知道保險箱是誰的，也不知道3樓房間是誰住，是王女說鑰匙不見，叫開鎖的人來開，他不認為有參與竊盜，並不知情。

法官認為案發當日2人在王女房間內，王女告知3樓是父母主臥室且門上鎖，沒有鑰匙可以開啟，楊男應知道3樓樓層及主臥室是陳婦居住使用；而且保險箱為2人共同自衣櫥拆離、楊男隨後搬離現場，如果王女是保險箱所有人，何必搬離現場再行撬開保險箱；楊男難道不會對這違背常情的行為感到懷疑並加以細問？因此不採訥楊男的說辭。