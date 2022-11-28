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影／左營宮廟遶境噪音擾人髒亂滿地 環保局開罰17件次

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄左營一間宮廟昨天舉行太歲安座遶境活動，在行經自由三路友廟時，使用擴音器逾管制標準，造成噪音汙染，周邊道路與環境都有髒亂情事。高雄市環保局表示，經民眾檢舉，派員到場稽查，最後依噪音管制法舉發4件次；並依廢清法舉發13件次。

「太誇張了啦！」民眾看到滿地的垃圾，紛紛搖頭。

高雄市環保局稽查科長吳柏勳表示，民眾昨天檢舉左營一間宮廟昨天舉行太歲安座遶境活動，在行經自由三路友廟時，使用擴音器逾管制標準，造成噪音汙染，周邊道路與環境都有髒亂情事。稽查人員到現場稽查，依噪音管制法第24條規定裁處3千至3萬元罰鍰，舉發4件次；造成周邊道路環境髒亂的部分，依廢清法第50條規定裁處1200至6千元罰鍰，舉發13件次。

環保局呼籲宮廟舉辦遶境時，應約束相關活動，注意擴音器音量及垃圾集中收集處理，切勿造成擾民及周邊環境問題。

左營宮廟遶境後在自由三路留下滿意垃圾。圖／讀者提供
左營宮廟遶境後在自由三路留下滿意垃圾。圖／讀者提供
左營宮廟遶境後在自由三路留下滿意垃圾。圖／讀者提供
左營宮廟遶境後在自由三路留下滿意垃圾。圖／讀者提供

噪音 遶境 高雄市

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