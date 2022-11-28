影／23歲男要16歲女開房抵債反遭仙人跳 南警救人逮6嫌

台南仁德姜姓23歲男子因許姓16歲女網友向他借錢還不出來，邀至永康某汽車旅館「開房間抵債」，卻遭自稱女網友男友的27歲洪男及4名同夥衝上門毆打，威脅20萬和解金。警方據報及時到場解圍、逮捕5男1女。

永康警分局表示，這起「仙人跳」事件，依妨害自由、恐嚇取財、傷害、妨害秘密等罪逮捕6名犯嫌送辦。姜姓男子供稱，「他不知道女網友未成年」，也沒有發生任何性關係。

大橋派出所長王棋賝指出，昨天接獲一名婦人報案，稱兒子被人關在汽車旅館，歹徒要她匯款5萬元。大橋派出員警前往人到汽車旅館門口，撞見一犯嫌正陪被害人外出要到附近超商領錢，被害人看到員警「如見救命稻草」，不敢呼救但頻頻以手指自己，引起員警注意上前攔人。

警方表示，姜男在網路交友軟體認識女網友，後來女網友因缺電話費向他借6千元卻還不出來，姜催款不成曾提議「可發生性行為還債」。該女告知洪男後設局邀約姜男到汽車旅館。

被害人依約進旅館與許見面後，洪等5人隨後進入房間，以引誘未成年等理由打人，還強迫被害人自行手淫遺留跡證，企圖製造假象，強迫被害人要付20萬元和解金。

姜打電話向姊姊求助，姊姊匯款5萬元後家人立即報案，通知員警救人，並將6名犯嫌依妨害自由、恐嚇取財、傷害、妨害秘密等罪嫌逮捕，移送台南地檢署偵辦。