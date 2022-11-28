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高雄退休銀行員落投資詐騙圈套 砸200萬梭哈她救了他

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市72歲陳姓老翁，從銀行行員退休後，賦閒在家，卻落入投資詐騙圈套，深信群友張貼獲利訊息，欲砸200萬退休金一鼓作氣翻倍，在銀行編造匯款是裝修房屋之用，李姓銀行女經理發現匯款端帳戶交易異常報警，成功保住陳翁的老本。

三民二分局鼎金派出所警員王凱正、陳弘旂，24日上午9時許，擔服巡邏勤務，接獲明誠二路一家銀行通報，有老翁疑似遭詐騙，欲申請約定帳戶轉帳，匯款200萬，警方前往銀行了解。

72歲陳姓老翁見匯款投資，卻引來警方關切，覺得不解，面對警方和銀行李經理詢問，自稱自己從銀行行員退休，匯款是要裝修房屋之用。李經理告知陳翁，匯款端帳戶交易紀錄異常，短期資金進出複雜，警方追問陳翁匯款目的，陳翁才說出原由。

陳坦承，日前加入LINE投資股票群組，經他多日觀察，發現群組內專業分析師的操作，無論做多或放空皆大賺，群友也不停張貼獲利訊息，讚賞分析師評估很準，因此欲將退休金交予分析師代操股票，輕鬆獲利。

警方勸說陳翁，此為投資詐騙慣用手法，警方舉近來「假投資、真詐騙」案例，逐一分析投資可疑之處，陳翁才驚覺自己險成詐騙集團肥羊，感謝警方及銀行李經理保住他的積蓄。

高市退休銀行員陳姓老翁落入投資詐騙圈套，到銀行砸200萬想匯款致富，幸經銀行女經理和警方聯手勸阻。記者石秀華／翻攝
高市退休銀行員陳姓老翁落入投資詐騙圈套，到銀行砸200萬想匯款致富，幸經銀行女經理和警方聯手勸阻。記者石秀華／翻攝
高市陳姓老翁驚覺自己險成投資詐騙集團肥羊，離開銀行前，雙手合十感謝警方及銀行李經理保住他的積蓄。記者石秀華／翻攝
高市陳姓老翁驚覺自己險成投資詐騙集團肥羊，離開銀行前，雙手合十感謝警方及銀行李經理保住他的積蓄。記者石秀華／翻攝

詐騙集團

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