台南交通分隊夜間任人翻公物拍個資 南警：約談釐清

台南有網友爆料，台南市北區第五交通分隊夜間警力單薄下，有名男子常於夜間時闖入交通分隊內，徒手翻閱物品。台南市警五分局今天說，影片為1年多前資料，將通知吳到案釐清，如有違法行為，將依法偵辦，對於交通分隊內部管理疏失，將追究相關行政責任，加強內部管理。

網友爆料，吳姓男子與交通分隊小隊長關係甚佳，常於夜間時闖入交通分隊內以手機拍攝民眾個人報案資料及相關公文書，黃小隊長也時常默許吳入內翻閱各公文書，分隊長也知悉吳男常入內。

網友說，至於民眾報案個資是否已外洩，黃小分隊長是否知情或知悉或為督導不周等問題，影片中男子為吳姓男子，於小隊長個人辦公桌上翻閱民眾報案資料並用手機拍下，至於吳男利用夜間進入第五交通分隊拍攝民眾報案資料為何用意，無從知悉。

台南市警五分局說，影片為1年多前影片，影片中男子，為交通分隊黃姓小隊長的民間友人 ，吳所處的位置是黃姓小隊長的辦公桌，吳翻閱桌面上物品行為，將通知吳及黃姓小隊長說明，如有違法將依法移送偵辦。

市警五分局說，警方持續強化各單位內部管理及保密規定作為，對於交通分隊內部管理疏失部分，將在查明後追究相關主管責任並嚴懲。