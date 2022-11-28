台南六旬男子摔落長榮鋼鐵便橋橋下 意識模糊送醫急救

台南市北區長榮路五段長榮鋼鐵便橋上，今天清晨8點多，發生男子疑似從橋上摔落，消防人員和警方接獲民眾報案後派員搶救。救護人員到場後發現，61歲楊姓男子倒臥在工地大門前，頭部受傷，雖有生命跡象，但意識模糊，緊急送醫搶救。

台南市消防局救災救護中心今天清晨8點零5分接獲目擊民眾報案，位於長榮路五段長榮鋼鐵便橋上，有男子疑似從橋上跳下，請派員搶救。中心派出和緯、公園分隊及大橋特搜分隊前往搶救。救護人員到場後發現，男子躺在回轉便道上，意識不清，有生命跡象，緊急送醫院救治。

據了解，傷者為61歲楊姓男子，家住北區，領有身心障礙證明，警方和消防人員研判他今天情緒不穩，騎腳踏車到長榮鋼鐵橋後，走路上橋面，再從距離地面約7公尺高橋上跳下。