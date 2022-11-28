台中獨居翁迷途只記得阿華 警帶回住處才知是大樓管理員

台中市七旬陳姓老翁獨居，22日被民眾發現，坐在別人家的大廳內，嘴裡不斷念著「阿華，你在哪」，警方到場時，陳翁疑有重聽，面對詢問，語速緩慢不清，警方發現陳翁有帶身分證，帶他返家時，才知陳翁嘴裡叨念的是住處的管理員，而管理員也一眼就認出老翁。

第四警分局大墩所在22日清晨7時許，接獲民眾通報，陳翁獨坐在南屯區大墩一街、東興路附近的大樓大廳，警員劉亮安、張勝雄前往協助，發現陳翁疑有記憶退化、重聽狀況，面對警詢語焉不詳，僅嘴裡不斷叨念「阿華、阿華、你在哪裡」。

警方根據陳翁穿著，認定陳翁應該是附近住戶，所以陪著老翁在周邊尋找，查看有無鄰居認出老翁，但沒想到陳翁有帶身分證，在警方繞了一陣之後，陳翁才動作緩慢的的口袋拿出身分證，也讓警方哭笑不得。

警方將陳翁帶回大樓後，大樓管理員一眼就認出陳翁，還說自己就是陳翁口中的「阿華」，管理員透露，老翁獨居無家人，平時都是由他在照看老翁狀況，不知道老翁原來離家上演迷途記，感謝警方協助。