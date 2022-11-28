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熟女撞倒2違停機車不認罪 警指1證據讓她全招了
台中市林姓女子在上周騎機車時，擦撞路旁2輛紅線違停機車後離開，警方獲報到場時，林女正巧返回大樓，被警方逮個正著，但林女起初否認涉案，但警方拿著監視器拍攝到的林女衣著特徵，才讓林女認罪不再狡辯，警方依無照、肇事逃逸等違規告發。
第五警分局交通分隊警員吳政哲在20日晚間9時許，接獲民眾通報，北屯區大連路二段有2輛機車遭不明人士毀損，警員向大樓調閱監視器，發現一名穿著藍白色上衣的女子，從騎樓騎出去時，撞到2輛違停機車，肇事女騎士將機車扶起後，隨即騎車離開。
警方要再調閱該名女子行向時，沒想到涉嫌肇事的林姓女子（48歲）剛好返回大樓，警員對著林女說「就是妳」，林女起初還否認涉案，但看到監視器的衣著特徵，與自己相符時，林女才招認，早前肇事的女騎士就是自己。
林女辯稱，當時認為2輛機車受損狀況不嚴重，就沒報警，且機車都是紅線違停。
經警方查證，林女不只涉嫌肇事逃逸的交通違規，還涉嫌無照騎乘機車，都依法告發。
第五警分局提醒，駕駛行駛道路，就算是對方違停，不代表就可以肇事後離去，仍有行政責任，需依規定處理。
依據法規，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，可罰1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，吊扣駕駛執照1至3個月。
肇事逃逸案件，經通知汽車所有人到場說明，無故不到場說明，或不提供汽車駕駛人相關資料者，吊扣該汽車牌照1個月至3個月。
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