快訊

九合一敗選後現身！媒體問內閣是否改組？ 蘇貞昌這樣回應

護眼操能改善老花嗎？醫籲一類人最好避免：有可能扯破視網膜

陸菲「奪火箭」事件 天宮計畫長征火箭意外攪動南海春水？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

熟女撞倒2違停機車不認罪 警指1證據讓她全招了

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓女子在上周騎機車時，擦撞路旁2輛紅線違停機車後離開，警方獲報到場時，林女正巧返回大樓，被警方逮個正著，但林女起初否認涉案，但警方拿著監視器拍攝到的林女衣著特徵，才讓林女認罪不再狡辯，警方依無照、肇事逃逸等違規告發。

第五警分局交通分隊警員吳政哲在20日晚間9時許，接獲民眾通報，北屯區大連路二段有2輛機車遭不明人士毀損，警員向大樓調閱監視器，發現一名穿著藍白色上衣的女子，從騎樓騎出去時，撞到2輛違停機車，肇事女騎士將機車扶起後，隨即騎車離開。

警方要再調閱該名女子行向時，沒想到涉嫌肇事的林姓女子（48歲）剛好返回大樓，警員對著林女說「就是妳」，林女起初還否認涉案，但看到監視器的衣著特徵，與自己相符時，林女才招認，早前肇事的女騎士就是自己。

林女辯稱，當時認為2輛機車受損狀況不嚴重，就沒報警，且機車都是紅線違停。

經警方查證，林女不只涉嫌肇事逃逸的交通違規，還涉嫌無照騎乘機車，都依法告發。

第五警分局提醒，駕駛行駛道路，就算是對方違停，不代表就可以肇事後離去，仍有行政責任，需依規定處理。

依據法規，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，可罰1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，吊扣駕駛執照1至3個月。

肇事逃逸案件，經通知汽車所有人到場說明，無故不到場說明，或不提供汽車駕駛人相關資料者，吊扣該汽車牌照1個月至3個月。

台中市林姓女子20日騎機車時，撞倒2輛違停機車逃逸，警方根據監視器查獲。圖／第五警分局提供
台中市林姓女子20日騎機車時，撞倒2輛違停機車逃逸，警方根據監視器查獲。圖／第五警分局提供
台中市林姓女子20日騎機車時，撞倒2輛違停機車逃逸，警方根據監視器查獲。圖／第五警分局提供
台中市林姓女子20日騎機車時，撞倒2輛違停機車逃逸，警方根據監視器查獲。圖／第五警分局提供
台中市林姓女子20日騎機車時，撞倒2輛違停機車逃逸，警方根據監視器查獲。圖／第五警分局提供
台中市林姓女子20日騎機車時，撞倒2輛違停機車逃逸，警方根據監視器查獲。圖／第五警分局提供
台中市林姓女子20日騎機車時，撞倒2輛違停機車逃逸，警方根據監視器查獲。圖／第五警分局提供
台中市林姓女子20日騎機車時，撞倒2輛違停機車逃逸，警方根據監視器查獲。圖／第五警分局提供

違停 監視器 台中市

延伸閱讀

苗栗市紅色人行道內的水泥地違停 遭批是罰單陷阱

影／疑天雨視線不佳！女騎士未煞車直撞路邊公車「頭、胸部重創」

影／違停遭拖吊 撕封條吼員警「叫總統來」！暴怒駕駛下場慘

新北疑毒駕違停商圈拒檢 拉K急著關窗夾傷警察手

相關新聞

移工怎麼都在直播？在台東南亞移工的生活側寫

「因為他們在直播的世界裡，還有聲音...」過去台灣人對外籍移工的印象總是推著老人、到公園與其他移工聚集聊天的樣貌，隨著科技的轉變，移工的生活和娛樂有了變化。我們常看到這群來自東南亞的外籍移工，拿著手機、沉浸在自己直播的世界裡，與網友和家人互動，這樣的畫面也漸漸成為台灣移工圈的特殊光景。為什麼直播和移工的生活密不可分？

路過新莊看緊荷包 中正路4大路口科技執法12月1日上路

新北市新莊中正路曾連續數年蟬聯全新北市肇事路段之冠，新北市政府交通局近期在沿線四大路口建置科技執法設備，針對闖紅燈、不禮...

高雄退休銀行員落投資詐騙圈套 砸200萬梭哈她救了他

高市72歲陳姓老翁，從銀行行員退休後，賦閒在家，卻落入投資詐騙圈套，深信群友張貼獲利訊息，欲砸200萬退休金一鼓作氣翻倍...

台南交通分隊夜間任人翻公物拍個資 南警：約談釐清

台南有網友爆料，台南市北區第五交通分隊夜間警力單薄下，有名男子常於夜間時闖入交通分隊內，徒手翻閱物品。台南市警五分局今天...

台南六旬男子摔落長榮鋼鐵便橋橋下 意識模糊送醫急救

台南市北區長榮路五段長榮鋼鐵便橋上，今天清晨8點多，發生男子疑似從橋上摔落，消防人員和警方接獲民眾報案後派員搶救。救護人...

台中獨居翁迷途只記得阿華 警帶回住處才知是大樓管理員

台中市七旬陳姓老翁獨居，22日被民眾發現，坐在別人家的大廳內，嘴裡不斷念著「阿華，你在哪」，警方到場時，陳翁疑有重聽，面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。