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老太太記錯停車位置 南警協助3分鐘找回

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

70歲柳姓老太太昨天騎乘機車，到台南市中正路一家百貨商店購買生活用品，採買完畢準備騎車返家時卻找不到愛車，她遍尋不著且擔心遭竊，情急下報警請求協助。警員細心詢問後，研判是記錯停車位置，陪同她前往另一側海安路大門出入口旁尋找，短短3分鐘找到她的機車。

台南市警二分局海安派出所警員王育彬、盧泓佑昨天下午1點多，接獲勤務指揮中心通報，中正路百貨商店前有民眾需要協助，警方立即趕赴現場查看，柳姓老太太見警到來，即心急如焚衝上前，並表示自己的機車不見了，員警見狀先行安撫她的情緒，隨後了解情況。

柳說，她中午12點多騎乘機車到中正路附近百貨商店購買日常用品，購物前先將車停放於路旁停車格，再進入店內購物，採買完畢準備返家時卻發找不到車子，適逢周日，百貨商店人潮眾多，四周機車停車格皆停滿機車，她遍尋不著且擔心遭竊，情急下報警請求協助。

警員見她急得滿頭大汗，先行安撫情緒並確認停放位置及車牌號碼，經仔細詢問後，研判是記錯停車位置的機率較大，隨即便陪同婦人前往生活百貨商店另一側海安路的大門出入口旁尋找。

果然在短短3分鐘即在海安路的出入口旁尋獲該部機車，原來該門市有兩個大門，海安路與中正路各一個出入口，柳購物前機車停於門市海安路大門前的停車格，購物完由中正路大門離開，一時疏忽忘記停放位置，婦人滿臉歉意表示自己記錯停放位置，對於警方快速地協助找尋自己的愛車，表示非常感激，頻頻向警方道謝。

70歲柳姓老太太記錯停放機車位置，台南市警二分局海安派出所警員3分鐘迅速找回。記者黃宣翰／翻攝
70歲柳姓老太太記錯停放機車位置，台南市警二分局海安派出所警員3分鐘迅速找回。記者黃宣翰／翻攝

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