開車一半突熄火困路中央 警齊力推車解圍

29歲張姓女子日前開白色轎車行經中正區水源快速道路上，中途就因車輛故障拋錨停在車道上，正進退兩難時，中正警二分局交通分隊員警上前協助，聯繫線上警力將車推至路邊，成功解圍。

警方表示，本月22日上午7點多時，交通分隊警員陳柏龍在師大路、水源路口執行交通疏導勤務，陳員接獲水源快速道路有事故發生，立即趕赴現場。

員警到場發現一輛白色轎車故障拋錨在水源快速道路南向車道上，因佔據一線車道且適逢上班時段車流較大，造成後方車輛行進受阻、車流回堵。

轎車車主張女向員警說，上班途中車輛就因不明原因故障熄火，因車流量大，她馬上就在車後方放置警告標誌作為警示。

陳員隨即開啟警用機車警示燈加強警示後方來車減速，令聯繫線上警力一起，將故障車推到師大路匝道龎不影響車流處，避免發生交通事故及交通壅塞，所幸未造成任何交通事故。