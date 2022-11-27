開車一半突熄火困路中央 警齊力推車解圍
29歲張姓女子日前開白色轎車行經中正區水源快速道路上，中途就因車輛故障拋錨停在車道上，正進退兩難時，中正警二分局交通分隊員警上前協助，聯繫線上警力將車推至路邊，成功解圍。
警方表示，本月22日上午7點多時，交通分隊警員陳柏龍在師大路、水源路口執行交通疏導勤務，陳員接獲水源快速道路有事故發生，立即趕赴現場。
員警到場發現一輛白色轎車故障拋錨在水源快速道路南向車道上，因佔據一線車道且適逢上班時段車流較大，造成後方車輛行進受阻、車流回堵。
轎車車主張女向員警說，上班途中車輛就因不明原因故障熄火，因車流量大，她馬上就在車後方放置警告標誌作為警示。
陳員隨即開啟警用機車警示燈加強警示後方來車減速，令聯繫線上警力一起，將故障車推到師大路匝道龎不影響車流處，避免發生交通事故及交通壅塞，所幸未造成任何交通事故。
中正二分局表示，員警展現出同理心，秉持著「民眾的小事就是警察的大事」。同時呼籲民眾上路前應做好基本「車輛檢查」，才能避免車輛故障，保障行車安全。
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