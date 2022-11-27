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轎車行經斑馬線未禮讓行人 老翁怒持傘敲打

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

北市大安區仁愛路上發生行車糾紛，一輛轎車右轉未禮讓行人，老翁過斑馬線，轎車險些撞上，這名老翁便手持雨傘敲打車輛，但沒多久車主就下車叫囂，過程被後方車輛行車記錄器拍下，上傳到網路。

這起事件發生在前天，一輛轎開車從大安區仁愛路四段西向，要右轉復興南路一段上，但這輛轎車行經行人穿越道時，卻未禮讓行人，一旁的老翁險些遭撞上，讓老翁氣得拿著手上的雨傘敲打轎車，車主不滿將車停放在路中下車叫囂，過程被後方車輛拍下，po到網路上。

大安分局表示，這起事件汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新臺幣一千二百元以上三千六百元以下罰鍰，呼籲用路人經過行穿道，應禮讓行人優先，確保安全。

一輛轎車經過行穿道未禮讓行人。記者邱奕能／翻攝
一輛轎車經過行穿道未禮讓行人。記者邱奕能／翻攝

車主 北市 行車記錄器

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