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影／開票夜蘆洲聚眾砸神轎鬧事 6人妨害秩序送法辦
昨天晚上全台各地忙著選舉開票，新北市蘆洲區卻有人衝到神壇砸毀神轎鬧事，警方獲報趕抵，查明是因為原本談好要幫忙出陣頭卻臨時取消而起糾紛，事後通知6名滋事男子到案，依刑法妨害秩序、毀損罪嫌函送新北地檢署偵辦。
警方昨天傍晚5時48分接獲報案，指稱蘆洲區正和街16巷有人打架鬧事，立即啟動快打部隊到場，趕抵時人群已經散去，無人受傷，但神壇門前停放的神轎遭砸毀。
現場1名27歲吳姓男子聲稱主持神壇，日前允諾出陣頭協助三重地區某神壇繞境活動，但遇到家中阿公往生，於是臨時通知取消，對方47歲林姓男子因此心生不滿，帶人上門理論，動手砸毀神轎洩憤。
警方調閱監視器影像，陸續通知帶頭的林男、以及22歲吳姓、36歲林姓、29歲江姓、20歲蔡姓、36歲林姓男子共6人至蘆洲派出所接受調查，警詢後依妨害秩序、毀損罪嫌函送法辦。
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