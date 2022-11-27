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少女搭高雄捷運遭醉男摸臉頰 父怒報案控他A片看太多

聯合報／ 記者石秀華林品君／高雄即時報導

桃園一名父親在網路社團發文，指本月14日帶女兒到高雄遊玩，女兒搭高雄捷運遇醉男伸魔爪，幸見義勇為的男大生出聲喝斥，當下他也按下車廂中緊急按鈕，但到了警局，對方卻找來一位「秘書」緩頰，指男子喝了一些酒才有此舉動，該名父親出示報案單，質疑醉男A片看太多，警方指已依規定受理報案。

桃園李姓男子今在臉書「我是高雄人」社團中發文，貼文中指出，他14日帶著大女兒到高雄遊玩，女兒不幸在高雄捷運上遇到魔爪，幸好當下有見義勇為的男大聲喝止，當下他也按下捷運緊急鈴。

李男在文中質疑，他按了緊急鈴之後，過了好幾站都沒看見捷運警察，一直到某站以後有個站務人員前來處理。

李男在文中發文指，發生事情後，到了警局，當事人孫姓男子找了某某秘書來關心，那位客氣的秘書，還跟他說對不起，但卻指沒什麼事啦，只是他朋友喝了一些酒才發生此事，他當下回秘書一句話「今天要是你的小孩呢？」。

李男指控，希望孫男能為所做的事情面對、負責，當下在捷運車廂時，他就聞到孫男身上一股酒味，指孫應該喝了不少，但是酒後對一個未成年的小女孩做出這種事，真的很誇張，行為已造成他大女兒永遠心裡上的陰影。

高雄捷運警察隊指出，由於捷運車廂尚未加裝監視器，被害少女父親按下緊急按鈕當下，捷運正行駛在R17站的世運站，後來雙方在R18站油廠國小下車，先由高捷站務人員處理，捷警接到行控通知時即派員趕往，抵達時，雙方已前往楠梓警分局後勁所報案，後續交由轄區警方處理。

據悉，孫姓男子當下似乎對被害少女摸臉頰，被害人因此提告孫男涉違反性騷擾防治法；楠梓警分局表示，已依規定受理。

桃園李姓男子帶女兒搭高雄捷運，遇醉男向女兒伸魔爪，李男在臉書社團貼上報案證明單，指控男子涉性騷行為。圖／翻攝臉書社團「我是高雄人」
桃園李姓男子帶女兒搭高雄捷運，遇醉男向女兒伸魔爪，李男在臉書社團貼上報案證明單，指控男子涉性騷行為。圖／翻攝臉書社團「我是高雄人」

捷運 車廂 性騷擾

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