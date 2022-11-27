影／拜託不要檢舉我！機車騎士熱血助警抓通緝 違規求饒

1名機車騎士日前在新北市新莊區，看見警匪飛車追逐衝上禁行機車的高架道路，他也熱血衝上橋協助，不僅機車撞壞，還用肉身衝撞協助員警壓制逮捕毒品通緝犯，事後卻擔心自己的機車被路過車輛拍到，發文到臉書爆料公社求饒：拜託別檢舉我違規！

新莊警分局福營派出所警員張庭瑋、李威霆，22日下午4時許在輔仁大學校門旁的新莊區中正路514巷口，覺得33歲李姓男子騎乘機車形跡可疑，且經查車主是毒品通緝，趨前盤查時，李嫌立即加速逃逸，2名警員各騎機車尾隨追去，結果嫌犯竟然自泰山區新北大道衝上禁行機車的台1線高架道路。

這時1名林姓機車騎士看見警匪飛車追逐，不顧自己右腳掌因粉碎性骨折打著石膏，連騎車都要攜帶拐杖，他也騎車跟著衝上高架橋想要協助警方。後來李嫌騎車衝撞員警和林男，3輛機車倒地，李嫌又迅速起身往對向汽車道逃跑。

林男說他只好跳過去，用體重去壓倒嫌犯，協助員警壓制上銬逮捕嫌犯，隨後支援警網趕抵，原來李嫌是新北地檢署發布的毒品通緝犯，身上又被查獲攜帶1.4公克安非他命，警詢後依通緝案件、妨害公務罪嫌、違反毒品危害防制條例移送新北地檢署，危險駕駛、拒絕稽查加罰交通違規、吊扣駕照。

見義勇為的林男昨天發文到爆料公社，說他當時是去桃園退輔會考堆高機證照，準備騎機車返回基隆途中遇見警匪追逐，事後機車損壞讓員警幫忙出錢3千多元修理，覺得很不好意思。