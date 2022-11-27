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北警休假上KTV遭毆 社秩法裁罰釐清究辦

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市警局萬華分局王姓警員今天凌晨，與保安大隊林姓警員，到大安區某間KTV歡唱，2人離去時，遭楊姓、歐姓男子毆打，大安警方到場處理，發現王員、林員是「自己人」，但2人沒有還手，楊、歐2人送社會秩序維護法裁罰。

警方表示，王員昨天晚上10點下班後，在今天凌晨3點多左右，與林員一起去大安區某間KTV參加朋友聚會，直到上午8點多，王等2人坐電梯要離開，與楊男、歐男等搭乘同一台電梯。

沒想到走出電梯不久，王、林2人，就遭楊男、歐男等人推擠、毆打，大安警方獲報趕到現場，將4人帶回並調閱監視器釐清案情，並依王員身分，通報萬華警分局。

萬華分局查看監視器畫面，未發現王員、林員推擠事證，為求慎重還是調查出席人士身分，另外請單位主官落實教育指導工作，以符合社會期待與端正警紀。

警方呼籲，對於任何聚眾鬥毆或滋擾案件均會採取主動強勢作為，並釐清真相、嚴正執法，貫徹公權力，保障社會安全，以安民心。

萬華分局外觀照。圖／聯合報系資料照
萬華分局外觀照。圖／聯合報系資料照

電梯 監視器 KTV

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