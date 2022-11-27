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影／高雄男偷錢包落網 還怪被害人放機車置物箱太粗心

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市41歲李姓男子徒步經過鳳山區長樂街騎樓，見一輛機車前方置物箱放了一個錢包，順手牽羊偷走，被害人報警，指損失1300元現金，警方調閱監視器追查，案發後4天逮獲李男，李落網還怪被害人，錢包放機車置物箱太顯眼、太粗心。

鳳山警分局成功所21日晚上9時許，受理洪姓男子報案指稱，機車停在鳳山區長樂街騎樓，一時之間，忘了將放在機車前置物箱的錢包拿走，再返回現場時，錢包已不翼而飛，皮夾內有現金1300元。

警方受理後，調閱監視器追查，發現竊賊徒步到場，根據竊賊穿著及身形等特徵，前往案發地點周邊查訪，並擴大調閱監視器，鎖定41歲李姓男子涉有重嫌，4天後，在苓雅區中正一路一帶逮獲李男。

李男供稱，當天徒步遊走，隨機尋找下手目標，是被害人過於粗心，將皮包放在機車前置物箱，他認為有機可趁，偷走錢包後，當天即將所竊得的現金1300元花光，警詢後被依竊盜罪嫌送辦。

高市李姓男子偷走被害人放在機車前置物箱內藏1300元現金的錢包，被警方逮捕，竟怪罪被害人太粗心。記者石秀華／翻攝
高市李姓男子偷走被害人放在機車前置物箱內藏1300元現金的錢包，被警方逮捕，竟怪罪被害人太粗心。記者石秀華／翻攝
高雄李姓男子，偷走被害人放在機車前置物箱內藏1300元現金的錢包，被警方逮獲。記者石秀華／翻攝
高雄李姓男子，偷走被害人放在機車前置物箱內藏1300元現金的錢包，被警方逮獲。記者石秀華／翻攝

監視器 竊盜

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