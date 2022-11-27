影／高雄男偷錢包落網 還怪被害人放機車置物箱太粗心

高市41歲李姓男子徒步經過鳳山區長樂街騎樓，見一輛機車前方置物箱放了一個錢包，順手牽羊偷走，被害人報警，指損失1300元現金，警方調閱監視器追查，案發後4天逮獲李男，李落網還怪被害人，錢包放機車置物箱太顯眼、太粗心。

鳳山警分局成功所21日晚上9時許，受理洪姓男子報案指稱，機車停在鳳山區長樂街騎樓，一時之間，忘了將放在機車前置物箱的錢包拿走，再返回現場時，錢包已不翼而飛，皮夾內有現金1300元。

警方受理後，調閱監視器追查，發現竊賊徒步到場，根據竊賊穿著及身形等特徵，前往案發地點周邊查訪，並擴大調閱監視器，鎖定41歲李姓男子涉有重嫌，4天後，在苓雅區中正一路一帶逮獲李男。