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影／高雄男偷錢包落網 還怪被害人放機車置物箱太粗心
高市41歲李姓男子徒步經過鳳山區長樂街騎樓，見一輛機車前方置物箱放了一個錢包，順手牽羊偷走，被害人報警，指損失1300元現金，警方調閱監視器追查，案發後4天逮獲李男，李落網還怪被害人，錢包放機車置物箱太顯眼、太粗心。
鳳山警分局成功所21日晚上9時許，受理洪姓男子報案指稱，機車停在鳳山區長樂街騎樓，一時之間，忘了將放在機車前置物箱的錢包拿走，再返回現場時，錢包已不翼而飛，皮夾內有現金1300元。
警方受理後，調閱監視器追查，發現竊賊徒步到場，根據竊賊穿著及身形等特徵，前往案發地點周邊查訪，並擴大調閱監視器，鎖定41歲李姓男子涉有重嫌，4天後，在苓雅區中正一路一帶逮獲李男。
李男供稱，當天徒步遊走，隨機尋找下手目標，是被害人過於粗心，將皮包放在機車前置物箱，他認為有機可趁，偷走錢包後，當天即將所竊得的現金1300元花光，警詢後被依竊盜罪嫌送辦。
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