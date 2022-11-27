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男子在烏坵工作意外斷指 童醫院與空勤緊急空中救援

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

27歲賴姓男子在金門烏坵工作時不慎斷指，當地醫療資源不足，空勤總隊獲報與童綜合醫院合作，派直升機載送傷患到童醫院頂樓，下機後再由急診團隊接手送急診救治，以顯微手術接回傷者斷指。

11月25日上午，賴男在烏坵工作時不慎左手第三指斷指、第四指部分斷指，因金門烏坵醫療資源不足，緊急通知空勤總隊與童綜合醫院協助載運回本島手術治療。

童綜合醫院接獲通知後，立即調派劉凱昀與林鴻宇兩位專科護理師出動，配合空勤總隊任務出勤，搭乘海豚直升機NA-110，飛往烏坵載運傷者回童綜合醫院進行治療。救護直升機沿著WC2航路戰管引導至烏坵野戰停機坪，接到傷者後立即起飛送至童綜合醫院23樓停機坪。

童醫院已派一組急診醫護團隊到停機坪等候救援，當天下午，直升機平安降落在童醫院停機坪，醫護團隊立即將傷者從擔架移至病床，搭乘專梯直接送至一樓急診室檢查治療，經整形外科蔡穎瀚醫師確認傷勢後，送手術室進行斷指顯微接回手術，手術順利後送普通病房。

童綜合醫院吳肇鑫副院長表示，醫院配合政府政策，2022年一月起參與烏坵軍民的「護理人員支援緊急醫療後送計畫」，平常進行醫護人員空中救護訓練，當遇到有緊急轉送需求通知，會以最快效率調派兩位護理人員，隨空勤救護直升機至烏坵接送病人回到醫院進行後續治療。

吳肇鑫說，因為金門烏坵屬於軍事管制區，緊急病人的後送回台灣治療，除需要空勤總隊的直升機載運協助外，也需要戰管與航管的幫忙，才能讓直升機引導安全通過火炮區，截彎取直用最短的時間將病人送至童綜合醫院，讓烏坵軍民有最強力的健康後盾，突發狀況時都能爭取黃金救援時間。

直升機停到童綜合醫院23樓停機坪，傷者由醫護人員將傷者直送急診。圖／童綜合醫院提供
直升機停到童綜合醫院23樓停機坪，傷者由醫護人員將傷者直送急診。圖／童綜合醫院提供
直升機停到童醫院23樓停機坪，由醫護人員直送急診。圖／童綜合醫院提供
直升機停到童醫院23樓停機坪，由醫護人員直送急診。圖／童綜合醫院提供
賴姓男子在烏坵工作時不慎指斷，空勤直升機停到童醫院23樓停機坪，傷者由醫護人員直送急診。圖／童綜合醫院提供
賴姓男子在烏坵工作時不慎指斷，空勤直升機停到童醫院23樓停機坪，傷者由醫護人員直送急診。圖／童綜合醫院提供
劉凱昀與林鴻宇兩位專科護理師配合空勤總隊出勤，搭直升機至烏坵接傷者回童醫院。圖／童綜合醫院提供
劉凱昀與林鴻宇兩位專科護理師配合空勤總隊出勤，搭直升機至烏坵接傷者回童醫院。圖／童綜合醫院提供

直升機 手術 空勤總隊

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