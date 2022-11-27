8旬婦晨運回家疑違規穿越馬路 遭休旅車撞擊 顱內出血亡
71歲的呂姓男子今天清晨6時許，駕駛休旅車行經台北市北投區文林北路75巷口，涉嫌未注意車前狀況，撞上違規穿越馬路的83歲馮姓婦人，婦人遭撞飛倒地，送醫急救後宣告不治，馮男無酒駕，全案朝過失致死罪嫌偵辦中。
據了解，今清晨6點7分天色尚未明亮，83歲馮姓婦人出門運動準備回家，朝住家方向行走，疑似違規穿越道路，沒有走在行人穿越道上，這時71歲呂姓男子開車經過北投區文林北路75巷口，左前車頭涉嫌撞到婦人，婦人被撞飛倒地，顱內出血，送往新光醫院急救，上午8時許宣告不治。
警方指出，駕駛呂姓男子未受傷、沒有酒駕，駕照也無問題，全案朝過失致死罪嫌偵辦中。警方呼籲，駕駛人應注意車前狀況，確認自身精神狀況是否良好；行人也勿違規穿越馬路。
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