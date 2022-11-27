台中男今晨住處墜樓 妻在房間內不清楚情況

台中市消防局在今早獲報，南屯區寶山五街大樓傳出墜樓案件，救護車到場時，張姓男子已墜落一樓，明顯死亡，警方調查，當時張妻仍在房間，不清楚案發經過，但張有情緒困擾問題，將報檢察官相驗釐清死因。

台中市消防局在今天上午10時許獲報，南屯區寶山五街有救護案件，救護車到場時，張姓男子（62歲）已倒臥在路面，明顯死亡，未送醫。

第四警分局春社所到場調查，發現張男住在5樓，疑從5樓陽台墜落地面，案發時張妻仍在家，張男疑罹患憂鬱症、未按時服藥，全案將詢問死者家屬後，報請檢察官相驗，釐清死因。