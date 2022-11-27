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影／賓士後門大開家當全都露 里長報警幸未遭宵小行竊
台中市東區南京東路鐵路高架橋下方，有里長發現，一輛賓士車的後車廂沒關，存放其中的財物一覽無遺，擔心有宵小覬覦，通知警方到場，警方聯絡車主後，確認沒有財物遭竊，感謝里長與警方協助。
第三警分局合作所長李參民、警員林剛平21日接獲里長通報，東區南京東路一段、進化路168巷口的鐵路高架橋下方停車場，有輛賓士車的後行李箱未關妥，車內物品一覽無遺，警方前往現場查看，確認該輛賓士的後行李箱全開，趕緊通知張姓車主（47歲）到場。
張男接獲電話時，還一度納悶，以為是詐騙，還跟警方表示，當天沒有使用車輛，不過仍半信半疑前往停車場。
張男到場後看到賓士車後門大開，也當場傻眼，才想起當天家人有用車，應該是家人拿完東西後忘記關好，幸好沒有造成任何財物損失，非常感謝熱心里長及警方的幫忙。
警方呼籲，民眾停車時應遵守交通規則，貴重物品也請隨身保管勿放置車內，離開前也應再注意車輛是否確實熄火、上鎖，避免一時疏忽讓不肖分子有機可趁。
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