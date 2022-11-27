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網咖常客清晨出狀況 店員今早納悶叫不醒 發現已四肢僵硬死亡

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市謝姓男子是網咖常客，常在網咖過夜。店員今早9點多察覺謝男已無呼吸報案，消防人員到場救護時，發現他已明顯死亡，未送醫。警方到場採證，調查死因。

網咖早班女店員說，上班後開始逐一清理桌面時，發現40多歲謝男怪怪的，叫不醒，探觸鼻息發現已經沒有呼吸，馬上報案。消防人員到場後，因謝男已經四肢僵硬，無呼吸心跳，明顯身亡，轉由警方接手處理。

謝男是這家網咖的常客，店員有「注意」到他，發現他以前有點肉，但可能身體健康漸漸變差，現在有點瘦。

據了解，店內監視器畫面顯示，謝男在凌晨1點多還有起身走動，回座後在清晨4點47分出現異狀，但大夜班店員並未察覺。謝男的包包內有酒，桌面杯子內可能也是酒。員警封鎖現場調查，店內並無打鬥痕跡。將報請基隆地檢署檢察官相驗死因。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

基隆市謝姓男子在網咖被人發現死亡，警方獲報前往採證及調查死因。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市謝姓男子在網咖被人發現死亡，警方獲報前往採證及調查死因。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 監視器

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