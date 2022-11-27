影／高雄嬤騎車載10歲孫女 遭逆向酒駕男撞飛 2人腿骨折

68歲黃姓婦人今晨騎機車載10歲孫女，行經三民區鐵道一街，遇駕駛自小貨車的劉姓男子逆向駛來，黃閃避不及，祖孫倆當場被撞飛，身體擦挫傷及手骨折，劉闖禍後，因喝得爛醉等警方酒測時，還仰躺草皮休息，事後酒測超標被送辦。

警方調查，黃姓婦人今天凌晨0時38分許，騎機車搭載10歲女童，行經三民區鐵道一街的巷弄，當時駕駛自小貨車的劉姓男子（53歲），從巷弄另一頭逆向駛來，黃婦一度急閃還是躲不過，當場被自小貨車撞及，祖孫2人連人帶車噴飛在地。

警消獲報趕抵現場，先將受傷的祖孫2人送醫急救，其中黃婦受有左大腿骨折、頭部及身體多處挫傷傷勢，孫女則左大腿骨折、挫傷，送醫後，幸2人均無生命危險。

警方發現肇事的劉姓男子喝得醉醺醺，劉在等待警方酒測期間，還一度躺臥草皮休息，女警對他施以酒測，要求劉「來吹氣，來來來」，女警見劉吹氣後，又要躺下，要求劉「坐好哦，大哥清醒一點啦」，結果酒測值達0.55毫克，劉見自己酒駕闖禍，問警方「那要怎麼辦？」，警方回「發生就處理，你這樣已涉及公共危險」。

警方將劉男帶回，警詢後，除依公共危險罪移送法辦外，劉男逆向行駛行為，另依違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款規定，開出可處600元以上1800元以下罰鍰的罰單。