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影／高雄嬤騎車載10歲孫女 遭逆向酒駕男撞飛 2人腿骨折

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

68歲黃姓婦人今晨騎機車載10歲孫女，行經三民區鐵道一街，遇駕駛自小貨車的劉姓男子逆向駛來，黃閃避不及，祖孫倆當場被撞飛，身體擦挫傷及手骨折，劉闖禍後，因喝得爛醉等警方酒測時，還仰躺草皮休息，事後酒測超標被送辦。

警方調查，黃姓婦人今天凌晨0時38分許，騎機車搭載10歲女童，行經三民區鐵道一街的巷弄，當時駕駛自小貨車的劉姓男子（53歲），從巷弄另一頭逆向駛來，黃婦一度急閃還是躲不過，當場被自小貨車撞及，祖孫2人連人帶車噴飛在地。

警消獲報趕抵現場，先將受傷的祖孫2人送醫急救，其中黃婦受有左大腿骨折、頭部及身體多處挫傷傷勢，孫女則左大腿骨折、挫傷，送醫後，幸2人均無生命危險。

警方發現肇事的劉姓男子喝得醉醺醺，劉在等待警方酒測期間，還一度躺臥草皮休息，女警對他施以酒測，要求劉「來吹氣，來來來」，女警見劉吹氣後，又要躺下，要求劉「坐好哦，大哥清醒一點啦」，結果酒測值達0.55毫克，劉見自己酒駕闖禍，問警方「那要怎麼辦？」，警方回「發生就處理，你這樣已涉及公共危險」。

警方將劉男帶回，警詢後，除依公共危險罪移送法辦外，劉男逆向行駛行為，另依違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款規定，開出可處600元以上1800元以下罰鍰的罰單。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高市三民二警分局交通分隊女警對逆向撞飛祖孫的劉姓男子施以酒測，結果酒測值0.55毫克。記者石秀華／翻攝
高市三民二警分局交通分隊女警對逆向撞飛祖孫的劉姓男子施以酒測，結果酒測值0.55毫克。記者石秀華／翻攝
駕駛自小貨車的劉姓男子，從高市三民區鐵道一街的巷弄逆向駛來，黃婦載孫女當場被撞及，噴飛在地受傷。記者石秀華／翻攝
駕駛自小貨車的劉姓男子，從高市三民區鐵道一街的巷弄逆向駛來，黃婦載孫女當場被撞及，噴飛在地受傷。記者石秀華／翻攝
高市黃姓婦人今天凌晨0時38分許，騎機車搭載10歲女童（紅圈處），行經三民區鐵道一街的巷弄，不久後，遭逆向酒駕的劉姓男子撞及受傷。記者石秀華／翻攝
高市黃姓婦人今天凌晨0時38分許，騎機車搭載10歲女童（紅圈處），行經三民區鐵道一街的巷弄，不久後，遭逆向酒駕的劉姓男子撞及受傷。記者石秀華／翻攝

酒測 骨折 鐵道

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