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影／載豆皮貨車倒車撞倒行人 傷者壓車底命危 送醫搶救中

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市皇姓男子今天凌晨在北區中華西街送貨，倒車時未注意到貨斗後方有人，將行人撞倒後，壓在車底，救護車到場時，男子已無生命跡象，警方正在查明身分，釐清案情。

據查，皇姓男子（49歲）是貨車司機，今天凌晨2時許，駕駛貨車載運豆皮在北區中華西街、成功路卸貨完，準備倒車離開，未料卻在倒車時，撞倒一名年約50歲的行人，皇男發現後，趕緊通報警、消到場。

救護車到場時，男子被壓在貨車底下，被救出時已無生命跡象，經送醫後恢復生命跡象，但仍在開刀急救中。

第二警分局交通分隊對皇男施以酒測，沒有酒精濃度，將調閱路口監視器，以釐清案發經過，詳細肇因，有待交大事故組釐清，全案將依過失傷害罪方向偵辦。

第二警分局長陳家銘提醒，車輛駕駛人倒車時，應顯示倒車燈光或手勢後，謹慎緩慢後倒，或裝設倒車顯影，另應注意其他車輛及行人、注意車輛視野死角處有無其他人車或物，避免發生交通事故。

另外，民眾在道路或其他車輛活動地點行走時，也應專心注意周遭環境狀況，注意正在倒車或已發動的車輛，避免在其後面行走或站立，隨時注意車輛動態，才能及時做必要的反應及閃躲，確保自身安全。

台中市皇姓男子貨車今天凌晨在北區倒車時，撞倒一名路人，壓在車底。圖／讀者提供
台中市皇姓男子貨車今天凌晨在北區倒車時，撞倒一名路人，壓在車底。圖／讀者提供
台中市皇姓男子貨車今天凌晨在北區倒車時，撞倒一名路人，壓在車底。圖／讀者提供
台中市皇姓男子貨車今天凌晨在北區倒車時，撞倒一名路人，壓在車底。圖／讀者提供

救護車

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