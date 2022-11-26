胡鬧！巡簽表寫女友姓名上傳社群 警稱好玩遭記過調地

新北市三重一名陳姓員警，今天上午於德林寺擔服投開票所安全維護勤務，期間女友前來探班，陳員一時好玩，在巡簽表上寫下女友姓名，還拍照上傳IG社群，後雖予塗銷，但卻被網友截圖爆料。對此，三重警分局表示，該員坦承是自己所簽，核予記過一次，並調整服務單位。

據了解，陳姓員警（27歲）警專33期畢業，在新北市三重警分局厚德派出所服務6年，陳員是分局鷹眼小組，表現認真負責，不料，今天上午卻因一時好玩，而在巡簽表上寫下女友姓名，還上傳自己IG社群，遭記過調地。

經查，今天上午約莫10時多，陳員的女友來到三重區德林寺第912投開票所探班。孰料，陳員竟一時興起，不但在巡簽表上寫下女友姓名、職別寫上女友，還拍照上傳自己IG社群。事後，陳員雖塗銷巡簽表上女友姓名，但其IG畫面已被人截圖，上傳至臉書《靠北police》。

對此，三重警分局表示，分局聞訊立即查處，經查證當事員警坦承所行屬實，依「違反勤務規定及影響警譽」核予記過一次，並調整服務單位，所長則負連帶責任核予記申誡一次。分局將持續要求各單位，恪遵執勤紀律並謹言慎行，避免類似情形發生。