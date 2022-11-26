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消失的土地公金牌？監視器曝畫面被賊硬生扯走

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市樹林區陳姓男子，日前無視菜市場人聲鼎沸，假意進入土地公廟內拜拜，實則是伺機強扯偷走，懸掛在土地公身上的一只金牌。經廟方人員發現「土地公金牌不見了」自行調閱監視器畫面，才揪出陳男惡行。警方追查循線逮人，但金牌已被變賣花用殆盡，警詢後依竊盜罪嫌移送法辦。

經調查，陳姓男子（40歲），這個月7日上午8時許，無視新北市樹林區某傳統市場人聲鼎沸，假意進入一間土地公廟內拜拜，入廟後他先左右張望，確認無人注意之際，將土地公神像上，一只重1分5錢的金牌硬扯偷走，旋即將金牌變賣得換現。

事後，廟方人員發現神像金牌不見，自行調閱廟內監視器畫面，發現是被賊人所偷，氣得報警處理。警方受理調閱宮廟內外、沿路監視器畫面，循線於陳男住處逮人帶回偵辦。偵詢時，陳男坦承犯行，辯稱偷來的金牌已變賣換現2千7百元，全數贓款花用殆盡，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

新北市樹林區一間土地公廟遭賊偷走金牌，警方獲報派員趕抵。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區一間土地公廟遭賊偷走金牌，警方獲報派員趕抵。記者曾伯愷／翻攝
陳姓男子，這個月7日上午，進入新北市樹林區某間土地公廟，偷走神像金牌變賣2千7百元，遭逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
陳姓男子，這個月7日上午，進入新北市樹林區某間土地公廟，偷走神像金牌變賣2千7百元，遭逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
陳姓男子，這個月7日上午，進入新北市樹林區某間土地公廟，偷走神像金牌變賣2千7百元，遭逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
陳姓男子，這個月7日上午，進入新北市樹林區某間土地公廟，偷走神像金牌變賣2千7百元，遭逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝

金牌 土地公 竊盜

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