影／婦抱高燒2歲兒待援 警疾駛5分鐘護送到院醫治
新北市三重區莊姓婦人，上周六（19日）小孩突然發高燒呼吸不順，她焦急打電話向轄區警求助，三重警方獲報派員駕車趕抵，經沿路鳴笛疾駛1.6公里，5分鐘後安全護送母子倆到醫院救治。
據調查，莊姓婦人（34歲）上周六（19日）下午4時22分左右，她2歲小孩突然發高燒呼吸不順，由於事發下班尖峰時間，莊婦擔心沿路塞車恐會影響醫治，趕緊打電話向轄區警方求援。
三重警分局三重所員警廖子豪、蘇靖褀獲報驅車趕抵三重區福德南路，不遠處既見有多位民眾朝著他倆揮手示意，其中一位手抱著小嬰兒的婦人臉色焦慮，兩警立即將警車臨停路邊。
只見莊婦向警表示，「我懷中2歲幼兒，突發高燒呼吸不順，希望請警方協助載送她們母子到醫院救治。」2警一聽，趕緊協助母子倆坐上警車，旋即沿路鳴笛疾駛1.6公里，5分鐘後安全護送母子倆到達醫院醫治。
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