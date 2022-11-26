恩恩爸今到警局提告 嗆聲躲網路酸民：等著吧！
恩恩爸前天發文表示，要淘汰不適任市長（指新北市長侯友宜），但有網友在PTT發文，要恩恩爸把恩恩的骨灰罈砸碎，引發網友正反意見討論。恩恩爸今天發文表示，他已經在警察局報案，隨後律師也會到地檢署遞狀。
新北市中和兩歲男童恩恩確診過世超過7個月，恩恩爸前晚發文表示，原以為家人認為雙北醫療資源發達，覺得比較安心，卻想不到遇到撥不通的電話，也永遠失去恩恩，拜託選民要淘汰不適任的侯友宜，讓「恩恩留下的悲傷到此為止」；貼文引發媒體報導，接著有網友轉載至電子布告欄PTT，引發不少網友正反論戰。
恩恩爸今天稍早發文表示，「說到做到，為了保護家人，我已經報案完畢！」恩恩爸指控對方，「你不僅傷害我的老婆」，他的女兒也在問為什麼陌生人要罵弟弟，另外也把律師徹底惹怒了，他已經在警察局完成報案，隨後律師也會去地檢署遞狀，「等著吧，躲在網路上的酸民」。
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