恩恩爸今到警局提告 嗆聲躲網路酸民：等著吧！

恩恩爸前天發文表示，要淘汰不適任市長（指新北市長侯友宜），但有網友在PTT發文，要恩恩爸把恩恩的骨灰罈砸碎，引發網友正反意見討論。恩恩爸今天發文表示，他已經在警察局報案，隨後律師也會到地檢署遞狀。

新北市中和兩歲男童恩恩確診過世超過7個月，恩恩爸前晚發文表示，原以為家人認為雙北醫療資源發達，覺得比較安心，卻想不到遇到撥不通的電話，也永遠失去恩恩，拜託選民要淘汰不適任的侯友宜，讓「恩恩留下的悲傷到此為止」；貼文引發媒體報導，接著有網友轉載至電子布告欄PTT，引發不少網友正反論戰。