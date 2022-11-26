蘇澳鎮立圖書館外人行道撿到1張公投票 警追違法者

宜蘭蘇澳鎮20幾歲女子今天上午投完票，竟然在154號投開票所附近的人行道，撿到1張公投選票，她向投開票所主任管理員反映，並向警方報案，蘇澳分局正展開清查是何人把票帶出丟棄。

高雄、台南及新北今天都發生撕毀選票案，宜蘭則是疑似有人把公投票攜出。由於這張選票位於蘇澳鎮154號投開票所（鎮立圖書館）外的60、70公尺處，上午有1名女子在育才路6號附近的人行道撿到，應該是該選舉區選民帶出票後丟棄。

聖湖里有3個投開票所，其中2個在蘇澳國中、1個在圖書館。警方獲報後調閱附近監視器，目前還查不出何人所為？暫時保存選票，展開後續調查。

至於宜蘭市68號投開票所的30公尺範圍內，今天上午有位吳姓鄰長反映某候選人繫掛競選旗幟，恐影響民眾投票意向之虞，警方獲報案立即拆除。