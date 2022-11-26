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基隆老翁領公投票攜出被逮 婦人在投票所外比候選人號次

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／基隆即時報導
基隆一名老翁領公投票未投攜出被逮。記者邱瑞杰／翻攝
基隆一名老翁領公投票未投攜出被逮。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市一名80多歲老生生，今天領取公投選票後沒有投入票匭，卻放入隨身包包欲攜出，選務人員發現後隨通報警方，員警到場將他帶回偵辦，詢問後將依違反公民投票法移送基隆地檢署偵辦。另外，也有一名婦人在投開票所外比出某里長候選人號碼，警方獲報也調查釐清。

今天上午近10點，一名老翁進入第29號投開票所，領取了四張選票，但只將市長、議員和里長選票投入票匭，但沒有投修憲複決案選票投入複匭，反而放入隨身包內欲攜出，選務人員發現後隨即通報處置。

據了解，老翁疑有失智現象，警方到場將老翁帶回安瀾橋派出所偵辦，警方說，詢問後將依違反公民投票法第41條移送基隆地檢署偵辦。

另外，也有一名婦人在投開票所外比出某里長候選人號碼，安瀾橋派出所也調查釐清中。

第二分局提醒民眾，切勿將選票攜出投開票所，或是在投開票所30公尺內有喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票之行為，妨害或擾亂投票者，均可能觸法而須負起法律責任。

基隆市選委會表示，兩件均已通報警方依法處理，在投開票所四周30公尺內干擾或勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止仍繼續為之者；將領得之公投票攜出場外者，均可處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。

基隆一名老翁領公投票未投攜出被逮。記者邱瑞杰／翻攝
基隆一名老翁領公投票未投攜出被逮。記者邱瑞杰／翻攝

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