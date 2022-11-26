「老婆急事打來！」台中男子投開票所內講電話 3萬元飛了
今天是九合一大選投票日，台中市黃男到豐原區豐商投票所內投票，手機大響後接起並持續對談，經選監人員制止。警方了解，黃男稱「老婆有急事打來，才接電話」，但黃男在投票所內講電話已屬干擾行為，已函報選委會涉違反選罷法吞下3萬元罰鍰。
今早10點多，豐原警分局接獲豐商投開票所選監人員報案，54歲黃男在櫃內圈票時手機鈴聲大響並接起對話，引發旁人注目。警方與選監人員上前了解，黃男稱，他一時忘記將手機轉靜音、關機，加上妻子有急事打來才會接電話，並非故意。警方依規定函報選委會，黃男行為恐違反選罷法罰3萬元。
另，神岡區有里長候選人今晨0時許，以手機傳送LINE競選活動訊息，已違反選罷法，警方依規定函報選委會。
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