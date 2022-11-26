水塔汙染害罹病掉牙、長痔瘡？兄弟求償房東986萬被駁
台中江姓兄弟跟黃姓房東租屋，主張頂樓舊式水泥水塔沒加蓋，有細菌、重金屬汙染害他們每天飲用、洗澡刷牙受害，造成牙齒崩壞、長痔瘡及慢性疾病，兄弟一共向黃求償986萬元；法院審酌，江雖控訴水塔水質被汙染，卻沒提出相關證據，難認罹病和水質有因果關係，判處駁回，可上訴。
江姓兄弟主張，2017年起向黃姓房東租屋，直到2018年9月才知道該房2樓屋頂古早水泥建造的水塔沒有加蓋，因空氣中化學、重金屬、細菌及病毒等有害物眾多，水塔又多年沒清洗，水質已被汙染，他們每天刷牙洗臉、洗澡，煮水喝等。
江表示，他們逐漸出現牙齒、眼睛、鼻腔發炎及頭痛，經檢查還有脂肪肝、腎功能障礙、痔瘡、牙齒崩壞等病症，連同勞動力減損、植牙、痔瘡微創手術、存活機會減少之身體損害及慰撫金等，向黃姓房東及共同屋主等3人，一共求償986萬元。
黃姓房東等人抗辯稱，該屋使用自來水，若是汙水，江等卻使用長達1年沒發現，有違常情，且江也不能證明罹病和用水有關，江更沒有就醫紀錄，就算他們2018年9月就已發現水源問題，卻遲至2020年9月才提告，請求權已罹於時效，且江曾對他們提出刑事過失傷害也經不起訴。
法院傳證當時曾到場修繕管線的人員，工人雖證稱當時有替該屋重新拉管，從原本水泥水塔改成不銹鋼水塔，屋主請他們把自來水直接連接進屋內水管，可見該房的用水，原本是來自屋頂水塔無誤。
但法院查，江姓兄弟控訴水塔水質遭汙染，卻沒有提出相關證據以證明水塔內存有何物質，無從判斷罹病和水塔內水源有關，也難認有因果關係，認為他們求償986萬元無理由，予以駁回。
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