他騎機車帶西瓜刀到檳榔攤找不到前妻 竟砍傷老闆夫婦

嘉義縣太保市40多歲蔡姓男子昨晚6點多，到前妻上班的檳榔攤找人，不滿找不到前妻，與檳榔攤老闆爆發口角，從機車置物箱拿西瓜刀，狠砍老闆夫妻，隨後逃逸嘉義市某醫院。警方獲報逮捕蔡男，偵訊後依殺人未遂罪嫌移送法辦。

警方說，蔡男經常酒後與人起爭執，昨晚到太保中山路上前妻上班的檳榔攤找人，檳榔攤老闆告知她已經下班，男子要求老闆打電話給前妻，老闆回說，不介入他與前妻之間的家務事。

蔡男為此與檳榔攤老闆吵架，雙方爆發口角，蔡男回頭走出檳榔攤，從機車上取出西瓜刀，衝進檳榔攤砍傷老闆頭皮及手臂，血流滿地，連老闆娘也被砍傷。男子離開檳榔攤後，旁人見狀追打他，他也受傷。

蔡男要騎機車逃逸，遭路人追打，逃到嘉義市某醫院就醫，水上警分局南新派出所員警循線逮人，右手骨折開刀，員警戒護中；蔡男供稱，因找不到前妻，心情不好與檳榔攤老闆口角爭執，才憤而拿刀砍人。

消防救護人員獲報，將檳榔攤老闆夫婦送醫，檳榔攤老闆夫婦受傷，無生命危險，老闆需動手術縫合。蔡男砍人後，逃到嘉義市某醫院就醫，縣消防救護人員獲報到場，檳榔攤內血跡斑斑，老闆手與頭部受傷，30多歲老闆娘受傷。

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