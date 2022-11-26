佛具賣不成遭罵「垃圾」 台南女揪4男組球棒隊高雄砸車
在台南市賣佛具的林姓女子，因不滿王姓男子嫌她賣的拜拜用水果盤款式不合退貨，買賣不成，還在網路留言謾罵她「垃圾、可憐」，昨深夜怒揪4名男子組球棒隊，遠赴高雄砸爛王男座車，並自行報警，警方趕抵將林等5人依毀損、妨害秩序等罪現行犯逮捕送辦。
網路社群「黑色豪門企業」今晨傳出一段砸車影片，影片中只見3名男子持球棒猛砸1輛白色休旅車，其中1名黑衣男左右手各持一支球棒，站在休旅車的右側朝擋風玻璃狠砸，緊接著又走過左側，持球棒朝車身揮打。
轄區鳳山警分局警方獲報趕抵現場，當場逮捕25歲林姓女子及20歲的鄭姓男子、21歲的林姓男子、22歲的黃姓男子以及27歲的翁姓男子等4人。
警方調查，在台南賣佛具用品的林女，因不滿住高雄的王姓男子（39歲）和她買了拜拜用的水果盤後，嫌水果盤款式不合退貨，還在網路留言罵她「垃圾、可憐」等字眼，因此找來鄭姓男子等人從台南遠赴高雄找王男，要求王道歉，因王拒不出面，才憤而砸車洩恨。
由於林女等5人行徑已涉及毀損及妨害秩序等罪嫌，警詢後，被依法移送法辦。
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