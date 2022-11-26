快訊

世足賽／假消息！沙國球員否認獲贈勞斯萊斯名車

佛具賣不成遭罵「垃圾」 台南女揪4男組球棒隊高雄砸車

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

台南市賣佛具的林姓女子，因不滿王姓男子嫌她賣的拜拜用水果盤款式不合退貨，買賣不成，還在網路留言謾罵她「垃圾、可憐」，昨深夜怒揪4名男子組球棒隊，遠赴高雄砸爛王男座車，並自行報警，警方趕抵將林等5人依毀損、妨害秩序等罪現行犯逮捕送辦。

網路社群「黑色豪門企業」今晨傳出一段砸車影片，影片中只見3名男子持球棒猛砸1輛白色休旅車，其中1名黑衣男左右手各持一支球棒，站在休旅車的右側朝擋風玻璃狠砸，緊接著又走過左側，持球棒朝車身揮打。

轄區鳳山警分局警方獲報趕抵現場，當場逮捕25歲林姓女子及20歲的鄭姓男子、21歲的林姓男子、22歲的黃姓男子以及27歲的翁姓男子等4人。

警方調查，在台南賣佛具用品的林女，因不滿住高雄的王姓男子（39歲）和她買了拜拜用的水果盤後，嫌水果盤款式不合退貨，還在網路留言罵她「垃圾、可憐」等字眼，因此找來鄭姓男子等人從台南遠赴高雄找王男，要求王道歉，因王拒不出面，才憤而砸車洩恨。

由於林女等5人行徑已涉及毀損及妨害秩序等罪嫌，警詢後，被依法移送法辦。

台南林姓女子不滿佛具賣不成還遭王姓男子罵「垃圾」，揪4男組球棒隊遠赴高雄砸毀王姓座車。圖／翻攝社群「黑色豪門企業」
台南林姓女子不滿佛具賣不成還遭王姓男子罵「垃圾」，揪4男組球棒隊遠赴高雄砸毀王姓座車。圖／翻攝社群「黑色豪門企業」
台南林姓女子不滿佛具賣不成還遭王姓男子罵「垃圾」，揪4男組球棒隊遠赴高雄砸毀王姓座車。圖／翻攝社群「黑色豪門企業」
台南林姓女子不滿佛具賣不成還遭王姓男子罵「垃圾」，揪4男組球棒隊遠赴高雄砸毀王姓座車。圖／翻攝社群「黑色豪門企業」
鳳山警分局警方查扣林女等5人砸毀王姓男子休旅車的球棒。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方查扣林女等5人砸毀王姓男子休旅車的球棒。記者石秀華／翻攝
台南林姓女子不滿佛具賣不成還遭王姓男子罵「垃圾」，揪4男組球棒隊遠赴高雄砸毀王姓座車，王的車子擋風玻璃遭砸破。記者石秀華／翻攝
台南林姓女子不滿佛具賣不成還遭王姓男子罵「垃圾」，揪4男組球棒隊遠赴高雄砸毀王姓座車，王的車子擋風玻璃遭砸破。記者石秀華／翻攝
台南林姓女子不滿佛具賣不成還遭王姓男子罵「垃圾」，揪4男組球棒隊遠赴高雄砸毀王姓座車，被警方逮捕送辦。記者石秀華／翻攝
台南林姓女子不滿佛具賣不成還遭王姓男子罵「垃圾」，揪4男組球棒隊遠赴高雄砸毀王姓座車，被警方逮捕送辦。記者石秀華／翻攝

台南 休旅車

延伸閱讀

籲支持18歲公民權 陳菊：年輕世代是我們的未來

王金平高雄路竹老家投票 他盼選後台灣消弭對立

投票日高雄終於揮別「灰面紗」 藍天白雲看得到摩天樓了

議員選舉／高雄第九選區（鳳山）黃捷、李雨蓁拚15搶8

相關新聞

新店凌晨死亡火警 7旬翁睡夢中來不及逃...被活活燒死

新北市新店區新烏路一段，一間2層樓鐵皮倉庫，及後方緊鄰1層樓磚造鐵皮屋頂住宅，今天清晨5點3分發生火警，警、消趕抵現場已...

網傳疑選舉放鞭炮引火警？高雄警消初判電線走火遺留火種

高雄市前鎮區德昌路昨晚發生火警，火苗燒損汽車保養廠前的1輛機車，網傳稱是選前一夜放鞭炮引燃，但是警、消初步懷疑是「電線走...

新北新莊277處投開票所 654名警、民動員維安

今天是九合一選舉投票日，新北市新莊警分局動員360名警力、296名民力，於轄內277處投開票，維護各投開票所安全及周邊秩...

他騎機車帶西瓜刀到檳榔攤找不到前妻 竟砍傷老闆夫婦

嘉義縣太保市40多歲蔡姓男子昨晚6點多，到前妻上班的檳榔攤找人，不滿找不到前妻，與檳榔攤老闆爆發口角，從機車置物箱拿西瓜...

佛具賣不成遭罵「垃圾」 台南女揪4男組球棒隊高雄砸車

在台南市賣佛具的林姓女子，因不滿王姓男子嫌她賣的拜拜用水果盤款式不合退貨，買賣不成，還在網路留言謾罵她「垃圾、可憐」，昨...

投票日高雄市候選人旗幟遭破壞 他辯以為選舉結束要用來輔助農務

今天是地方九合一大選選舉日，高雄陽光普照，選民投票踴躍，卻驚傳仁武區有民眾用剪刀破壞里長候選人選舉旗幟，目前分局已將涉案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。