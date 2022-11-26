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投票日高雄市候選人旗幟遭破壞 他辯以為選舉結束要用來輔助農務

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

今天是地方九合一大選選舉日，高雄陽光普照，選民投票踴躍，卻驚傳仁武區有民眾用剪刀破壞里長候選人選舉旗幟，目前分局已將涉案人翁姓男子帶回局裡釐清案情。

今天上午9時32分許，仁武分局接獲五和里里長候選人林雅婷報案，表示在仁武區八德西路與八德一路口，看見54歲翁男正以剪刀破壞他的選舉旗幟，固定旗幟的束帶已被損毀，立即向警方報案。

警方到路口時，翁男還在現場，旗幟未見損壞，但固定旗竿的束帶已遭剪斷，警將翁男帶回派出所釐清案情。

經了解，翁男平時從事務農工作，上午投完票後以為選舉結束，想將路邊競選旗幟的旗竿帶回家輔助農務，用刀片拆解到一半就遭檢舉報案，他說沒有要針對候選人、破壞競選旗幟的意思，略顯無奈。

警方初步了解，目前案件朝毀損罪偵辦；五和里里長候選人林雅婷則尚未表示對此案的後續處理。

九合一大選投票日高雄陽光普照，民眾投票踴躍。非新聞當事人。記者劉學聖／攝影
九合一大選投票日高雄陽光普照，民眾投票踴躍。非新聞當事人。記者劉學聖／攝影

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