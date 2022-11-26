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高雄小套房深夜起火 獨居男站起火處70%灼傷送醫搶救
高市三民區一棟大樓今天凌晨發生火警，消防局獲報派人員趕抵馳援，警消抵達現場，住戶多數已疏散，消防員進入火場查看，在6樓發現獨居的毛姓男子呆站在起火處，雙手及身體多處灼傷，緊急將毛送醫急救，有70%灼傷，詳細起火原因由警消調查中。
據了解，位於三民區順昌街一棟大樓，今天凌晨2時10分突然發生火警，消防局獲報，派出11車21人前往現場搶救，轄區警方獲報同步趕抵，當時6樓傳出火煙，大樓住戶半夜從睡夢中驚醒，多數人緊急疏散到樓下。
消防員在現場拉水線灌救，另有消防員衝進火場查看，發現起火點的6樓一處小套房裡，站了1名獨居的毛姓男子（64歲），毛男當時看似精神狀況有異，似乎嚇呆，站在火場裡不知逃生，雙手和身體有多處燒燙傷傷勢。
消防員將毛男從火場救出，緊急送醫，其中雙手及全身處達70%灼傷，有生命危險，仍住院治療中，火勢在約2時25分撲滅，詳細起火原因由警消調查中。
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