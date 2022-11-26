快訊

蔡英文赴永和秀朗國小 投完票發表談話：台灣關鍵時刻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新店凌晨死亡火警 7旬翁睡夢中來不及逃...被活活燒死

聯合報／ 記者翁至成王長鼎／新北即時報導

新北市新店區新烏路一段，一間2層樓鐵皮倉庫，及後方緊鄰1層樓磚造鐵皮屋頂住宅，今天清晨5點3分發生火警，警、消趕抵現場已全面燃燒，緊急拉水線搶救。

這起民宅大火，新北市消防局共派遣12分隊、1中隊、1大隊及消防車輛40輛、消防人員96人前往搶救，起火地點為一棟磚造平房，二樓加蓋鐵皮屋，消防人車趕抵現場時全面燃燒，新店警方派多名警力管制附近交通，火勢於5時36分控制，上午6時完全熄滅，燃燒面積約150平方公尺，起火原因待查。

火勢於清晨6點整撲滅，燃燒面積約150平方公尺，警、消一開始仍找不到老翁，終在早上7點多，在房間內找到他，不幸已被燒得焦黑、明顯死亡成焦屍，懷疑在睡夢中被燒死。

經清查火場，在2樓發現一具明顯死亡的遺體，為74歲住戶高姓男子，據了解，死者與60多歲女友同住，其女友昨晚出門未歸，逃過一劫，警方已連繫上死者兒子，今天將報請台北檢察官進行後續相驗，進一步釐清死亡原因。

新北市新店區新烏路一段一處民宅倉庫，今天清晨發生火警，一名7旬老翁在睡夢中來不及逃出，被活活燒死。記者翁至成／翻攝
新北市新店區新烏路一段一處民宅倉庫，今天清晨發生火警，一名7旬老翁在睡夢中來不及逃出，被活活燒死。記者翁至成／翻攝
新北市新店區新烏路一段一處民宅倉庫，今天清晨發生火警，一名7旬老翁在睡夢中來不及逃出，被活活燒死。記者翁至成／翻攝
新北市新店區新烏路一段一處民宅倉庫，今天清晨發生火警，一名7旬老翁在睡夢中來不及逃出，被活活燒死。記者翁至成／翻攝
新北市新店區新烏路一段一處民宅倉庫，今天清晨發生火警，一名7旬老翁在睡夢中來不及逃出，被活活燒死。記者翁至成／翻攝
新北市新店區新烏路一段一處民宅倉庫，今天清晨發生火警，一名7旬老翁在睡夢中來不及逃出，被活活燒死。記者翁至成／翻攝
新北市新店區新烏路一段一處民宅倉庫，今天清晨發生火警，一名7旬老翁在睡夢中來不及逃出，被活活燒死。記者翁至成／翻攝
新北市新店區新烏路一段一處民宅倉庫，今天清晨發生火警，一名7旬老翁在睡夢中來不及逃出，被活活燒死。記者翁至成／翻攝
新北市新店區新烏路一段一處民宅倉庫，今天清晨發生火警，一名7旬老翁在睡夢中來不及逃出，被活活燒死。記者翁至成／翻攝
新北市新店區新烏路一段一處民宅倉庫，今天清晨發生火警，一名7旬老翁在睡夢中來不及逃出，被活活燒死。記者翁至成／翻攝
新北市新店區新烏路一段一處民宅倉庫，今天清晨發生火警，一名7旬老翁在睡夢中來不及逃出，被活活燒死。記者翁至成／翻攝
新北市新店區新烏路一段一處民宅倉庫，今天清晨發生火警，一名7旬老翁在睡夢中來不及逃出，被活活燒死。記者翁至成／翻攝
新北市新店區新烏路一段一處民宅倉庫，今天清晨發生火警，一名7旬老翁在睡夢中來不及逃出，被活活燒死。記者翁至成／翻攝
新北市新店區新烏路一段一處民宅倉庫，今天清晨發生火警，一名7旬老翁在睡夢中來不及逃出，被活活燒死。記者翁至成／翻攝
新北市新店區新烏路一段一處民宅倉庫，今天清晨發生火警，一名7旬老翁在睡夢中來不及逃出，被活活燒死。記者翁至成／翻攝
新北市新店區新烏路一段一處民宅倉庫，今天清晨發生火警，一名7旬老翁在睡夢中來不及逃出，被活活燒死。記者翁至成／翻攝

火災

延伸閱讀

你有去新店捷運店消費嗎？全聯兩百萬特獎本期獎落新北

新店綠湖公園停車場將完工 提供358格停車位

影／疑天雨視線不佳！女騎士未煞車直撞路邊公車「頭、胸部重創」

屏基勝利之家傳火警疏散40人 起火點疑1樓洗衣廠雜物間

相關新聞

新店凌晨死亡火警 7旬翁睡夢中來不及逃...被活活燒死

新北市新店區新烏路一段，一間2層樓鐵皮倉庫，及後方緊鄰1層樓磚造鐵皮屋頂住宅，今天清晨5點3分發生火警，警、消趕抵現場已...

網傳疑選舉放鞭炮引火警？高雄警消初判電線走火遺留火種

高雄市前鎮區德昌路昨晚發生火警，火苗燒損汽車保養廠前的1輛機車，網傳稱是選前一夜放鞭炮引燃，但是警、消初步懷疑是「電線走...

高雄小套房深夜起火 獨居男站起火處70%灼傷送醫搶救

高市三民區一棟大樓今天凌晨發生火警，消防局獲報派人員趕抵馳援，警消抵達現場，住戶多數已疏散，消防員進入火場查看，在6樓發...

嘉義東西向快速公路晚間3車追撞 1人受傷送醫

嘉義縣消防局晚間7點29分獲報，鹿草鄉東西向82線快速道路西行17.6公里處，發生3輛轎車追撞車禍，消防人員到場，搶救1...

林口昕境國賓影城招牌起火 14分鐘撲滅無人傷

新北市林口區文化三路一段「林口昕境國賓影城」今天傍晚5時33分左右，6樓頂招牌突然起火，火煙密布一度危急。新北市消防局獲...

國一南下台中段2起車禍釀紫爆幸無人受傷 警方已疏導全線通行

今天下午5點9分，國道一號台中段165公里處發生2起車禍事故，路況一度呈現紫色，車速降到時速20公里以下。國道三隊警察表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。