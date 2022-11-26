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新店凌晨死亡火警 7旬翁睡夢中來不及逃...被活活燒死
新北市新店區新烏路一段，一間2層樓鐵皮倉庫，及後方緊鄰1層樓磚造鐵皮屋頂住宅，今天清晨5點3分發生火警，警、消趕抵現場已全面燃燒，緊急拉水線搶救。
這起民宅大火，新北市消防局共派遣12分隊、1中隊、1大隊及消防車輛40輛、消防人員96人前往搶救，起火地點為一棟磚造平房，二樓加蓋鐵皮屋，消防人車趕抵現場時全面燃燒，新店警方派多名警力管制附近交通，火勢於5時36分控制，上午6時完全熄滅，燃燒面積約150平方公尺，起火原因待查。
火勢於清晨6點整撲滅，燃燒面積約150平方公尺，警、消一開始仍找不到老翁，終在早上7點多，在房間內找到他，不幸已被燒得焦黑、明顯死亡成焦屍，懷疑在睡夢中被燒死。
經清查火場，在2樓發現一具明顯死亡的遺體，為74歲住戶高姓男子，據了解，死者與60多歲女友同住，其女友昨晚出門未歸，逃過一劫，警方已連繫上死者兒子，今天將報請台北檢察官進行後續相驗，進一步釐清死亡原因。
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