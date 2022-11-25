彰化某國中傳墜樓意外 14歲男學生送醫搶救不治

彰化某國中驚傳學生墜樓意外。示意圖／Ingimage

彰化某國中驚傳學生墜樓意外，一名男學生今天下午1點多從高處墜樓，緊急送往彰化基督教醫院救治，經急救仍傷重不治，彰化縣府教育處指出，詳細情形還在了解，已派心理師到學校輔導師生，安排生命教育。

經了解，一名14歲國二男學生在校從4樓高樓處墜樓，同學來不及拉住他，救護人員到場急救，發現當場已者無呼吸脈搏，給予適當急救處置後，送往彰化基督教醫院，經彰基搶救仍無效，教育處指出，學校已成立危機應變小組提供學生家裡相關協助，事發經過仍待進一步釐清。

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