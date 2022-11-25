網友轉相關新聞到PTT開罵 恩恩爸公布IP位置嗆提告、別刪文

恩恩爸昨晚發文拜託市民淘汰不適任的新北市長侯友宜，引發網友轉載相關新聞並開罵。恩恩爸稍早發文批評，已經請酸民不要再侮辱他們全家，網友昨晚的文章已經讓老婆難過一晚；他並附上IP位置照片，嗆聲要報案提告。

新北市中和兩歲男童恩恩確診過世超過7個月，恩恩爸昨晚發文表示，原以為家人認為雙北醫療資源發達，覺得比較安心，卻想不到遇到撥不通的電話，也永遠失去恩恩，拜託選民要淘汰不適任的侯友宜，讓「恩恩留下的悲傷到此為止」；貼文引發媒體報導，接著有網友轉載至電子布告欄PTT，引發不少網友正反論戰。

恩恩爸稍早發文表示，他前幾天已經回應過酸民，不要再來侮辱他們全家，並牽扯恩恩，針對網友對他個人的謾罵，他全然承受；但昨晚PTT八卦板的文章，已經讓老婆難過了一晚，他一直到剛剛中午才看到內容，心裡除了震撼，還是震撼！

恩恩爸指出，自己快速的查詢了發文IP，並大概知道怎麼一回事，請發文者千萬不要刪文，他已經將文章已經備份好了，近日內一定報案提告。恩恩爸還說「我想，就從你開始吧！」，並放上PTT網址（https://www.pttweb.cc/bbs/Gossiping/M.1669299302.A.ADC）、IP位置「42.70.30.225」及位置照片。