快訊

表態？《報告班長》導演曝宋楚瑜說「心永遠是藍的」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

看警察急忙遁入大樓 竊盜通緝犯行徑鬼祟反遭逮

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

何姓男子常趁商家不注意，潛入店家行竊，犯行遍及全台，遭新竹、台中、高雄等地檢署通緝在案，在台北市也做案無數，近日因行跡鬼祟遭員警盯上，呼叫警網圍捕，終於落網，警詢後依法將其解送歸案。

台北市松山分局中崙派出所表示，所內警員11月23日凌晨1時許下班返家途中，經台北市南京東路、敦化北路口時，見男子匆忙躲進大樓，外貌特徵與先前發布的竊盜通緝犯相似，遂呼叫警力支援，上前盤查。

面對員警盤查，62歲何姓男子先謊報弟弟身分，但身分資料明顯不符，見謊言被識破，只好坦承真實身分，竊盜通緝犯身分就此曝光。

據悉，何男擅長趁著商家不注意或店家無人看管，入室行竊，其竊盜犯行遍布全台，今年11月14日遭新竹地檢署通緝、10月25日遭台中地檢署通緝、8月31日遭高雄地檢署通緝。

此外，何男在北台灣也做案無數，特別常對百貨專櫃下手，趁人不注意偷走櫃台內財物，或潛入無人的員工休息室行竊，中山、松山、南港等區皆有商家受害。

其中，何男今年7月15日下午2時許潛入松山區某商場，趁商家員工休息室無人，潛入其中偷走現金、信用卡及證件，得手後步行離開，他屢次犯案已遭轄區警方盯上，此次果真被機警員警發現，繩之以法。

警方表示，全案詢後依法將何男解送歸案，呼籲有心人士切勿心存僥倖，警方將持續查緝不法，維護社會治安。

面對員警盤查，何男試圖謊報弟弟身分。記者李隆揆／翻攝
面對員警盤查，何男試圖謊報弟弟身分。記者李隆揆／翻攝

通緝 竊盜 北市

延伸閱讀

台北101大樓出現旗幟雲 鄭明典解惑

華新大樓租金 躍4,000俱樂部

台新銀37億買明台產險大樓

明台產險大樓地段優越 搶手標的

相關新聞

網友轉相關新聞到PTT開罵 恩恩爸公布IP位置嗆提告、別刪文

恩恩爸昨晚發文拜託市民淘汰不適任的新北市長侯友宜，引發網友轉載相關新聞並開罵。恩恩爸稍早發文批評，已經請酸民不要再侮辱他...

台中移工騎電動車穿越馬路 遭貨車撞上無呼吸心跳送醫

今天中午12點多，21歲黎姓外籍移工騎乘電動車在后里區一處路口直接穿越馬路，遭後方46歲黨男駕駛的小貨車撞上，黎男身體多...

台61線台中段2砂石車追撞 1駕駛送醫

今天下午2點55分，台61線南下152公里處，30歲洪男駕駛砂石車沿台61線(西濱)由清水往梧棲方向行駛，不明原因與23...

影／打翻醋罈子？不爽他找女友聊天 中輟男教唆兄弟痛毆少年被逮

台中市中輟的15歲蔡姓少年，疑不滿16歲阿康(化名)與同班的高姓女友聊天，昨天下午4點多，蔡涉嫌教唆謝姓兄弟檔毆打阿康，...

彰化某國中傳墜樓意外 14歲男學生送醫搶救不治

彰化某國中驚傳學生墜樓意外，一名男學生今天下午1點多從高處墜樓，緊急送往彰化基督教醫院救治，經急救仍傷重不治，彰化縣府教...

看警察急忙遁入大樓 竊盜通緝犯行徑鬼祟反遭逮

何姓男子常趁商家不注意，潛入店家行竊，犯行遍及全台，遭新竹、台中、高雄等地檢署通緝在案，在台北市也做案無數，近日因行跡鬼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。