看警察急忙遁入大樓 竊盜通緝犯行徑鬼祟反遭逮

何姓男子常趁商家不注意，潛入店家行竊，犯行遍及全台，遭新竹、台中、高雄等地檢署通緝在案，在台北市也做案無數，近日因行跡鬼祟遭員警盯上，呼叫警網圍捕，終於落網，警詢後依法將其解送歸案。

台北市松山分局中崙派出所表示，所內警員11月23日凌晨1時許下班返家途中，經台北市南京東路、敦化北路口時，見男子匆忙躲進大樓，外貌特徵與先前發布的竊盜通緝犯相似，遂呼叫警力支援，上前盤查。

面對員警盤查，62歲何姓男子先謊報弟弟身分，但身分資料明顯不符，見謊言被識破，只好坦承真實身分，竊盜通緝犯身分就此曝光。

據悉，何男擅長趁著商家不注意或店家無人看管，入室行竊，其竊盜犯行遍布全台，今年11月14日遭新竹地檢署通緝、10月25日遭台中地檢署通緝、8月31日遭高雄地檢署通緝。

此外，何男在北台灣也做案無數，特別常對百貨專櫃下手，趁人不注意偷走櫃台內財物，或潛入無人的員工休息室行竊，中山、松山、南港等區皆有商家受害。

其中，何男今年7月15日下午2時許潛入松山區某商場，趁商家員工休息室無人，潛入其中偷走現金、信用卡及證件，得手後步行離開，他屢次犯案已遭轄區警方盯上，此次果真被機警員警發現，繩之以法。

警方表示，全案詢後依法將何男解送歸案，呼籲有心人士切勿心存僥倖，警方將持續查緝不法，維護社會治安。