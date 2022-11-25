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遏止黑函攻擊、維護家人聲譽 彭佳芸：提告揪出幕後黑手

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

民進黨籍新北市第四選區市議員候選人彭佳芸，昨天接獲支持者反應，有人疑似假冒她的名義寄發黑函，惡意攻擊、詆毀她與家人的聲譽，試圖破壞民進黨內團結，明顯違反「偽造文書」「選罷法」等罪，為遏止選舉歪風，昨天（24日）晚上她親赴三重警分局慈福派出所報案提告，以維護自己與家人聲譽。

今天新北市議員候選人彭佳芸透過臉書指稱，這次選舉選風非常惡質，從今年9月開始，就有好幾波從香港、中東的幽靈帳號，在其臉書粉專留言攻擊她與家人，內容以她半真半假的學經歷攻擊抹黑，破壞她與家人聲譽，破壞民進黨內團結，試圖影響她的選情。

稍早，彭佳芸針對黑函事件發出聲明，她澄清，她大學畢業後進入新聞台工作，近10年來先後在3家電視台服務，這在業界稀鬆平常的事，卻成為有心人士，刻意強調以她任職過的單一新聞台立場操弄分化，不僅是破壞她黨內團結，也對努力工作、力爭上游的她，有失公允。

對於黑函內容，不僅昧於事實操弄對立，更直接攻擊她與無辜的長輩、家人，這讓她非常心疼。她說，為了自己及家人會全力以赴，不會讓躲在暗處的競爭對手得逞。同時她呼籲選民，如有看到沒有署名卻與她有關的傳單或文宣，能趕快跟她競辦聯繫或提供給警方以保全證據。最後，則拜託選民幫忙澄清、集中選票，自己也會繼續努力，為孩子留一席。

三重警分局表示，新北市議員候選人彭佳芸，日前收到一封未署名寄件者之郵件，內容提及她學、經歷、背景、選舉優勢，遂於昨天（24日）晚上至本分局提出檢舉黑函報案，警方受理後，已報請選監委員與責任區檢察官偵辦處理，積極追查來源與散布者到案。

面對遭人冒名黑函攻擊，新北市議員候選人彭佳芸不再隱忍，向轄區警報案，揪出幕後黑手。圖／臉書《彭佳芸》
面對遭人冒名黑函攻擊，新北市議員候選人彭佳芸不再隱忍，向轄區警報案，揪出幕後黑手。圖／臉書《彭佳芸》
彭佳芸被冒名黑函攻擊，昨天已向警方報案。記者曾伯愷／翻攝
彭佳芸被冒名黑函攻擊，昨天已向警方報案。記者曾伯愷／翻攝
新北市議員候選人彭佳芸發出聲明稿澄清。圖／彭佳芸
新北市議員候選人彭佳芸發出聲明稿澄清。圖／彭佳芸
面對遭人冒名黑函攻擊，新北市議員候選人彭佳芸不再隱忍，向轄區警報案，揪出幕後黑手。圖／臉書《彭佳芸》
面對遭人冒名黑函攻擊，新北市議員候選人彭佳芸不再隱忍，向轄區警報案，揪出幕後黑手。圖／臉書《彭佳芸》
新北市議員候選人彭佳芸透過臉書，說明自己被黑函攻擊。圖／臉書《彭佳芸》
新北市議員候選人彭佳芸透過臉書，說明自己被黑函攻擊。圖／臉書《彭佳芸》

民進黨 2022大選 新北市選舉 議員

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